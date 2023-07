Katowicka inwestycja Cavatiny nagrodzona na arenie międzynarodowej. Trzeci raz w ciągu miesiąca

W przeciągu zaledwie miesiąca powstający w centrum Katowic Grundmanna Office Park został aż trzykrotnie nagrodzony na arenie międzynarodowej.

Projekt Grundmanna Office Park otrzymał tytuł „Gold Winner” w kategorii "Office Building Architecture" w prestiżowym konkursie International Architecture & Design Awards 2023.

To już trzecia międzynarodowa nagroda dla tej inwestycji w przeciągu zaledwie miesiąca.

Grundmanna Office Park zaoferuje 48 tys. mkw. powierzchni biurowej i składać się będzie z dwóch 7-piętrowych budynków połączonych zielonym patio.

W obiekcie znajdzie się ponad tysiąc naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych, zielona infrastruktury oraz liczne udogodnienia dla najemców.

Katowiczanie mogą być pewni, że w centrum powstaje świetnie zaprojektowany i zrównoważony kompleks, który wzbogaci miejską infrastrukturę i zieleń.

W przeciągu zaledwie miesiąca powstający w centrum Katowic Grundmanna Office Park został aż trzykrotnie nagrodzony na arenie międzynarodowej. Dwa tygodnie temu projekt otrzymał prestiżową nagrodę w konkursie European Property Awards – Five Star Award for Best Office Architecture in Poland. W ubiegłym tygodniu w ramach DNA PARIS DESIGN AWARDS 2023 inwestycja Cavatiny otrzymała wyróżnienie w kategorii Architektura – Projekty Komercyjne i Biura. A teraz krakowski został uhonorowany tytułem „Gold Winner” w kategorii "Office Building Architecture" w prestiżowym konkursie International Architecture & Design Awards 2023 właśnie za ten projekt.

Grundmanna Office Park w Katowicach, fot. mat. pras. Cavatina Holding

W imieniu całego zespołu projektowego bardzo dziękujemy Jury IADA za to wyróżnienie. Kolejna nagroda to dla nas dodatkowe potwierdzenie ze strony międzynarodowych ekspertów, że przy tworzeniu komfortowego środowiska do pracy z powodzeniem dbamy o wszystkie istotne dziś aspekty projektowania miastotwórczych, zrównoważonych miejsc. Atutami Grundmanna Office Park są między innymi duża elastyczność w kształtowaniu przestrzeni, zastosowanie nowoczesnych technologii budynkowych czy dbałość o strefy zieleni i relaksu - mówi Piotr Jasiński, Dyrektor Działu Projektowania w Cavatina Holding.

International Architecture & Design Awards

Architecture & Design Community co roku zachęca projektantów i architektów, pracowników budowlanych i inżynierów do dzielenia się swoimi najlepszymi projektami z resztą świata, aby zainspirować następne pokolenie i zdobyć globalne uznanie. Dlatego nagrody IADA obejmują wszystkie dziedziny architektury i budownictwa w tym projektowania wnętrz i krajobrazu oraz projektowania produktów i komunikacji. Tylko w tym roku organizatorzy otrzymali ponad 400 zgłoszeń z 59 krajów z całego świata.

Grundmanna Office Park – kolejna inwestycja Cavatiny na Śląsku

Grundmanna Office Park zlokalizowany jest w centralnej części Katowic. Powstający kompleks biurowy zaoferuje 48 tys. mkw. powierzchni biurowej i składać się będzie z dwóch 7-piętrowych budynków połączonych zielonym patio, ponad tysiąca naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych, zielonej infrastruktury oraz licznych udogodnień dla najemców.

W budynkach zaprojektowano elastyczne przestrzenie co-workingowe o podwyższonym standardzie. Na parterach znajdą się lokale handlowo-usługowe, podnoszące komfort codziennego funkcjonowania użytkowników, m.in. restauracje, kawiarnie, pralnia, fryzjer, kwiaciarnia czy paczkomat.