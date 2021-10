Katowicka wieża z pozwoleniem na użytkowanie

Atal zakończył budowę i otrzymał pozwolenie na użytkowanie dla katowickiej inwestycji Sokolska 30 Towers. Kompleks o charakterze mieszkaniowo-usługowo-biurowym powstał w samym centrum stolicy Śląska, przy ulicy Sokolskiej.

- Sokolska 30 to jeden z najbardziej prestiżowych adresów na mapie Katowic. Wyróżnikiem zrealizowanej tu inwestycji są wysokie na siedemnaście pięter wieże zapewniające nabywcom niesamowite widoki na panoramę miasta. Kompleks Sokolska 30 Towers łączy w sobie zróżnicowaną ofertę mieszkaniową oraz własną infrastrukturę biurową i usługową z wysokim standardem wykończenia i dostępem do szeregu wygód, jakie zapewnia nowoczesna, funkcjonalna architektura. Jest to już piętnasta inwestycja, którą ATAL oddaje do użytkowania w tym roku. Szacowany potencjał przekazań na cały rok to ok. 3,5 - 4 tys. lokali – mówi Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL S.A.

Na multifunkcyjny kompleks składają się dwie siedemnastopiętrowe wieże, połączone ze sobą trzema dolnymi kondygnacjami. Projekt Sokolska 30 Towers powstał z myślą o wymagających klientach, którzy cenią sobie wysoką jakość wykonania oraz przemyślane rozwiązania architektoniczne. Połączenie wielu funkcji w jednym budynku sprawia, że jest to atrakcyjna propozycja zarówno dla osób poszukujących lokalu pod własne cele mieszkaniowe, jak i dla inwestorów prywatnych poszukujących lokum na wynajem oraz inwestorów biznesowych zainteresowanych przestrzeniami usługowo-biurowymi.

Inwestycję Sokolska 30 Towers wyróżnia mnogość udogodnień i rozwiązań architektonicznych przekładających się na komfort przyszłych mieszkańców. Choćby wysokie okna zapewniające doskonałe doświetlenie wnętrz, przestronne loggie oraz ciekawie zaprojektowane części wspólne budynku – lobby, klub malucha, siłownia czy zielone atrium na dachu budynku, które stanie się miejscem odpoczynku i punktem spotkań. Budynek posiada własną infrastrukturę biurową i usługową, co dla mieszkańców jest dodatkowym atutem – tworzy miejsca pracy, ale także ułatwia załatwianie codziennych obowiązków.

Od początku roku deweloper uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla piętnastu projektów. ATAL – poza multifunkcyjnym projektem Sokolska 30 Towers – zakończył także budowę dwóch etapów poznańskiej inwestycji Apartamenty Dmowskiego, drugiego i trzeciego etapu warszawskiej inwestycji Nowa Grochowska oraz zlokalizowanego również w stolicy osiedla Apartamenty Ostródzka, IV etapu ATAL Kliny Zacisze oraz dwóch etapów inwestycji Apartamenty Przybyszewskiego 64 w Krakowie, III etapu inwestycji Apartamenty Drewnowska, I etapu inwestycji Nowe Miasto Polesie oraz V etapu osiedla Chojny Park w Łodzi, kameralnego osiedla ATAL Oporów i pierwszej części osiedla Nowe Miasto Jagodno we Wrocławiu, a także gdyńskiego kompleksu Modern Tower. Poza tym ATAL Business Centers, działająca na rynku komercyjnym marka ogólnopolskiego dewelopera ATAL, ukończył prace budowlane i uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla dwóch obiektów biurowych – Krakowskiej 35 we Wrocławiu i Alei Pokoju 81 w Krakowie.