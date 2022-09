Katowicki Giszowiec z pionierską inwestycją. Oto ekologiczne osiedle projektu K3Xmore

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło, że przy ul. Kosmicznej w Giszowcu zrealizuje pionierskie w skali kraju ekologiczne osiedle. Inwestycja będzie m.in. odcięta z przyłączenia do sieci ciepłowniczej na rzecz zastosowania głębinowych i powietrznych pomp ciepła.

110 nowych mieszkań zrealizuje w Giszowcu Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Osiedle, które powstanie przy ul. Kosmicznej będzie pod wieloma względami projektem pionierskim w skali kraju.

Według harmonogramu nowi mieszkańcy będą mogli wprowadzić się na ul. Kosmiczną w 2024 r.

– W Katowicach posiadamy drugi co do wielkości na południu Polski zasób mieszkań komunalnych oraz jesteśmy w czołówce miast budujących miejskie lokale, do których zaliczają się także te z TBS. Inwestycja na ul. Kosmicznej, Kossutha oraz inne budowy KTBS, które planujemy, powiększą o ponad pół tysiąca liczbę przystępnych cenowo mieszkań dla obecnych i przyszłych mieszkańców naszego miasta. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji trudnego dostępu do kredytów – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

KTBS czeka na pozwolenie na budowę

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego złożyło wniosek o pozwolenie na budowę nowego osiedla przy ul. Kosmicznej. Osiedle będzie budowane zgodnie z ideą zrównoważonej architektury, a jego futurystyczna, oszczędna w formie koncepcja przygotowana przez pracownię K3Xmore wzbudziła ożywioną dyskusję i duże zainteresowanie środowiska architektów i mieszkańców. Powstające osiedle będzie miało, jak na inwestycję miejską, wiele nowoczesnych rozwiązań w zakresie ekologii i integracji mieszkańców. Idea zakłada budowę np. ogrodów deszczowych, prospołecznych przestrzeni wspólnych, zastosowanie ekologicznych materiałów budowlanych, fotowoltaiki oraz maksymalne wykorzystanie wody. Bardzo nowatorskim rozwiązaniem jest planowana rezygnacja z przyłączenia osiedla do sieci ciepłowniczej na rzecz zastosowania głębinowych i powietrznych pomp ciepła. Celem jest także osiągnięcie jak najwyższej jakości wykonania, a to wszystko przy zastosowaniu rozwiązań obniżających ślad węglowy w cyklu życia budynku. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zamierza starać się o uzyskanie certyfikatu Zielony Dom dla Inwestycji – pierwszego polskiego, składającego się z wielu kryteriów certyfikatu oceniającego inwestycje mieszkaniowe w ramach budownictwa zrównoważonego.

Na osiedlu Giszowiec w Katowicach powstanie ekologiczne osiedle społeczne, fot. www.katowice.eu, fot. www.katowice.eu

Osiedle przy ul. Kosmicznej będzie składało się z 7 trzy i czteropiętrowych budynków z windami, w których znajdzie się 110 lokali, od jednopokojowych kawalerek do czteropokojowych mieszkań. Najwięcej przewiduje się dwupokojowych o wielkości do 55m kw. Wszystkie mieszkania będą posiadały komórki lokatorskie, balkony, tarasy lub ogródki. Na osiedlu na jedno mieszkanie będzie przypadało przynajmniej 1,5 miejsca parkingowego, ale większość z nich znajdzie się w garażach podziemnych gdyż projekt zakłada ograniczenie do minimum ruchu na otwartej przestrzeni osiedla.

Według zapowiedzi KTBS proces inwestycyjny rozpocznie się jeszcze w tym roku – spółka chce przystąpić do działania zaraz po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Sama budowa powinna zakończyć się do końca 2024 r. ale w dzisiejszych warunkach trzeba mieć na uwadze ryzyko związane z wyborem wykonawców, z którym muszą się mierzyć niemal wszystkie publiczne instytucje. Po zakończeniu będzie to już trzecie osiedle KTBS w Giszowcu obok dwóch wcześniejszych inwestycji przy ul. Pod Kasztanami. W sumie w tej dzielnicy KTBS będzie dysponowało około 340 mieszkaniami.

Osiedle, które powstanie przy ul. Kosmicznej będzie pod wieloma względami projektem pionierskim w skali kraju