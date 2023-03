Katowicki Spodek na fali zmian. Kolejne remonty i modernizacje

Katowice modernizują Spodek. Tym razem zyska "nowy" dach na sali gimnastycznej i monitoring. Właśnie ogłoszono przetarg.

Spodek, obok hali widowiskowo-sportowej, to również lodowisko, sala gimnastyczna, basen czy hotel – właśnie ogłoszono przetarg na remont dachu sali gimnastycznej.

Na II kwartał 2023 r. planowany jest przetarg dot. modernizacji monitoringu w Spodku.

28 marca br. ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację dachu sali gimnastycznej przy Spodku. Powierzchnia użytkowa tej części kompleksu wynosi około 1 500 metrów kwadratowych, na co składa się płyta główna o wymiarach 30x30 metrów, a także widownia, na której może zasiąść ponad 350 osób. W ostatnich latach przeprowadzono tu cyklinowanie parkietów na powierzchni niemal 900 metrów kwadratowych, czyli równej powierzchni tafli wody na niespełna dwóch basenach sportowych. Na oferty miasto czeka do 12 kwietnia. Wyłoniony w przetargu wykonawca od momentu podpisania umowy będzie miał 3 miesiące na zrealizowanie prac.

W 2011 roku Spodek zyskał nową elewację, fot. shutterstock

- Pokrycie dachu sali gimnastycznej było realizowane w starej technologii, wykorzystano do niego między innymi płyty cementowo-azbestowe. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca zajmie się wymianą całego pokrycia dachowego, co zabezpieczy obiekt na kolejne lata i ustrzeże przed możliwością powstania takich awarii, jak odspojenie fragmentu płyty warstwowej, do którego doszło w październiku 2022 r. - mówi Jarosław Łuczyński, zastępca dyrektora ds. inwestycji kubaturowych w Katowickich Inwestycjach S.A.

Wcześniej podobne prace prowadzone były na dachu głównej hali Spodka. W grudniu ubiegłego roku odebrano wartą 4,3 mln zł inwestycję polegającą na gruntownej modernizacji tego elementu, dzięki której budynek został zabezpieczony na kolejne lata. Wykorzystano do tego nowoczesną membranę hydroizolacyjną EPDM, a zużyte elementy zostały zastąpione nowymi.

Nowy układ zasilania

W jednej z ostatnio realizowanych inwestycji zadbano również o element, bez którego żadne z wydarzeń w Spodku nie mogłoby się odbyć. To układ zasilający halę. Przeprowadzona została jego inwentaryzacja i ocena stanu technicznego, a następnie powstała koncepcja jego modyfikacji oraz rozbudowy. Efektem inwestycji - której wartość sięga 3,3 mln zł - jest zabezpieczenie przed potencjalnymi awariami, wynikającymi z zaniku napięcia w budynku, ale także stworzenie układu zasilania korzystającego z trzech niezależnych źródeł.

Jeszcze większe bezpieczeństwo uczestników wydarzeń

Modernizację przejdzie również system monitoringu, który pozwala dbać o bezpieczeństwo uczestników wydarzeń organizowanych w Spodku. To, co dzieje się zarówno wewnątrz obiektów, jak i wokół nich jest śledzone przez blisko 200 kamer. 102 z nich zostaną wymienione na nowocześniejsze, a infrastruktura zostanie wyposażona w nowe serwery oraz twarde dyski umożliwiające zapis cyfrowy w wysokiej jakości. Co ważne, nowy system będzie cechował się zaawansowanymi możliwościami. Jedną z nich jest możliwość rozpoznawania twarzy. W przypadku, gdy zachowanie jakiejś osoby będzie wydawać się podejrzane, kamery automatycznie będą podążać za nią, tak by służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo miały dokładne informacje o jej lokalizacji i mogły zareagować, gdy nastąpi taka potrzeba.

Obecnie trwają przygotowania do postępowania przetargowego, którego celem będzie wybranie wykonawcy modernizacji monitoringu. Zgodnie z planem zostanie ono ogłoszone w drugim kwartale tego roku - podaje oficjalny portal miejski Katowic.

Nowe oblicze Spodka

W obiekcie konsekwentnie prowadzone są różnego rodzaju prace - zarówno remontowe i konserwujące, jak i poprawiające funkcjonalność obiektu. W 2011 roku budynek zyskał nową elewację. W ramach prac wymieniono łuski azbestowo-cementowe, które zastąpiło ok. 30 tysięcy nowych, aluminiowych elementów. W ciągu ostatnich czterech lat dokonano m.in.: modernizacji wszystkich toalet, która kosztowała ok. 5,9 mln zł czy też modernizacji strefy szatni dla zawodników o wartości ok. 760 tys. zł. Te ostatnie zakończono przed ubiegłorocznymi Mistrzostwami Świata w siatkówce, dzięki czemu zawodnicy mogli korzystać już z nowej infrastruktury. Dokonano też modernizacji zapadni w obrębie płyty głównej Spodka i podestów technicznych, a ponadto naprawiono powłoki ognioochronne oraz instalację odgromową, a system monitoringu uzupełniono o kolejne kamery. Wartość tych inwestycji to ok. 2 mln zł podaje oficjalny portal miejski Katowic.