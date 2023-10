Katowicki TBS wybuduje 200 mieszkań metodą prefabrykacji

W Katowicach na terenie dawnej bazy KZGM powstanie osiedle złożone z sześciu budynków. Budowa zajmie kilkanaście miesięcy.

Ponad 200 mieszkań powstanie w ciągu kilkunastu miesięcy na terenie dawnej bazy Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy al. Korfantego.

Składające się z sześciu budynków osiedle to inwestycja katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

To pierwsza inwestycja katowickiego TBS realizowana metodą prefabrykacji.

Koszt wyniesie ok. 90 mln zł.

W czwartek na placu budowy wmurowano akt erekcyjny pod budowę. Jak zaznaczają przedstawiciele katowickiego magistratu, lokale zostaną przeznaczone na potrzeby komunalne i będą proponowane jako lokale mieszkańcom remontowanych budynków.

"Lokale oferowane na rynku komercyjnym - zarówno pod wynajem, jak i zakup - nie są niestety dostępne dla każdego. Brak zdolności kredytowej na własne +M+ czy też zbyt wysokie stawki czynszu to najczęstsze problemy, z którymi muszą borykać się potencjalni mieszkańcy. Dlatego w Katowicach wychodzimy naprzeciw tym potrzebom i oferujemy różne opcje znalezienia satysfakcjonującego mieszkania, nie tylko poprzez takie programy jak +Mieszkanie za remont+, ale również poprzez nowe inwestycje mieszkaniowe katowickiego TBS" - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Jak zaznaczył, nowe mieszkania przy al. Korfantego zostaną przeznaczone na potrzeby komunalne i będą proponowane jako lokale zamienne mieszkańcom budynków przeznaczonych do remontu i termomodernizacji. "Umożliwi to szybki i kompleksowy remont zwalnianych w ten sposób miejskich budynków z zasobu KZGM" - wskazał prezydent. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki temu, że inwestycja uzyskała wsparcie z funduszy zewnętrznych w wysokości ponad 75 mln zł - dodają przedstawiciele lokalnych władz. Chodzi o środki z Funduszu Dopłat i Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Całość inwestycji to 90 mln zł, a więc wkład miasta wynosi 15 mln zł.

Inwestycja katowickiego TBS zakłada powstanie osiedla złożonego z sześciu budynków na działce o powierzchni niecałych 2 ha. Bloki będą miały od sześciu do ośmiu kondygnacji i znajdzie się w nich łącznie 208 mieszkań. Najwięcej będzie dwupokojowych (91) i trzypokojowych (84). Na terenie osiedla zostanie wybudowany także plac zabaw, parking i strefa, w której mieszkańcy będą mogli spędzać czas na wolnym powietrzu.

Jak zaznaczają urzędnicy, to pierwsza inwestycja katowickiego TBS realizowana metodą prefabrykacji; dodają, że prefabrykowane elementy budynków są wytwarzane przy użyciu niskoemisyjnego cementu. W postępowaniu przetargowym jako wykonawcę robót wyłoniono firmę Pekabex Bet SA z Poznania.

"Nowoczesna technologia prefabrykacji pozwala nam zaoferować polskim samorządom i jednostkom odpowiedzialnym za budownictwo mieszkaniowe, jak również deweloperom, rozwiązania wspierające szybką realizację mieszkań. Jako jedna z największych polskich firm od lat budujemy osiedla w Skandynawii, dzięki czemu wypracowaliśmy wysoką jakość oraz szereg rozwiązań proekologicznych" - zaznaczył Tomasz Seremet z zarządu Pekabex Bet SA.

Wykonawca wyburzył już istniejące obiekty dawnej bazy KZGM i rozpoczął prace ziemne wraz ze wzmacnianiem podłoża gruntowego dla pięciu z sześciu realizowanych budynków. Inwestycja zakończy się w 18 miesięcy od momentu podpisania umowy, czyli na początku marca 2025 r. Po zakończeniu budowy rozpocznie się proces zasiedlania nowych mieszkań.

"Nasza inwestycja ma na celu dostarczenie mieszkań na cele komunalne, co pozwoli rozpocząć remont miejskich budynków mieszkalnych i zmianę sposobu ich ogrzewania na ekologiczne. Wiemy, że zainteresowanie lokalami TBS stale rośnie, dlatego naszą misją jest dostarczenie nowych mieszkań na wynajem. W obecnej niestabilnej sytuacji gospodarczej i zmieniającym się modelu mieszkalnictwa, TBS-y stają się atrakcyjnym rozwiązaniem, zapewniając bezpieczeństwo i komfort mieszkania" - zaznaczył prezes katowickiego TBS Janusz Olesiński.

Katowicki TBS ma w swoich zasobach niemal 2,5 tys. mieszkań, a udostępniane lokale wykończone są w standardzie "pod klucz". Trwa budowa kolejnych lokali.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka

