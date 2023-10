Katowickie palmy rozpoczęły zimowy odpoczynek

Swój sezon letni na Rynku w Katowicach zakończyły palmy, które zostały przewiezione do hali Katowickich Wodociągów.

Katowickie palmy po raz pierwszy pojawiły się w okolicach sztucznej Rawy w 2016 roku.

Palmy te zostały wychodowane z nasion feniksów kanaryjskich. Sprowadzono je na wystawę roślin egzotycznych w 1924 r. do Gliwic.

Palmiarnia rozpoczęła uprawę nowych palm w 1956 r.

Początkowo Miasto Katowice wypożyczało palmy z Gliwic, potem jednak zdecydowało o ich zakupie, a rośliny na stałe zamieszkały w stolicy województwa Śląskiego.

Palmy na Rynku stały się już symbolem wiosny i lata w Katowicach. Co roku ich przyjazd zwiastuje początek słonecznych dni. Z kolei wyjazd jest oznaką zbliżającej się zimy, a co za tym idzie niskich temperatur. Dlatego w tym roku żegnamy się już z nimi. Zimę ponownie spędzą w bezpiecznej hali i powrócić ponownie wiosną przyszłego roku – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Teraz przestrzeń Rynku będzie powoli przygotowywana do okresu, w którym królować będzie jarmark świąteczny i inne zimowe atrakcje – dodaje prezydent.

Zimowe wakacje w Panewnikach

Palmy mają swoje imiona – mamy więc Grażynę, Anię, Kasię i Stasię. Z racji swoich rozmiarów ich transport nie należy do najłatwiejszych. Mają około 5-6 metrów wysokości, a waga pojedynczej rośliny razem z donicą to kilka ton. Dlatego konieczne jest użycie dźwigu, przy pomocy którego ładunek umieszcza się na samochodzie ciężarowym, by w pozycji leżącej przewieźć go do miejsca zimowania. Palmy transportowane są do hali Katowickich Wodociągów, zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki. Tam są oczywiście podlewane, nawożone, a także odwiedzane przez pracownika Palmiarni Miejskiej w Gliwicach oraz pracowników Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, którzy doglądają roślin i poddają je specjalnym przeglądom. Niedobór naturalnego światła podczas jesienno-zimowego sezonu wynagradzają roślinom zamontowane w hali lampy sodowe.

Palmy w Katowicach to nie nowość

Choć palmy nie są typową roślinnością dla środkowej Europy, to jednak nie jest to pomysł nowy. Były obecne w Katowicach już w latach 60. XX w. Znajdowały się w okolicy dzisiejszego placu Kwiatowego oraz przy wejściu na dworzec – do dziś można znaleźć pocztówki z ich wizerunkami.