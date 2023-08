Katowickie TBS z dofinansowaniem na nowe osiedla

W ostatnich miesiącach Katowice otrzymały kilkadziesiąt milionów z dofinansowań na realizację inwestycji mieszkaniowych. Dzięki środkom zewnętrznym Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybuduje kilkaset nowych mieszkań.

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa Katowicom udało się pozyskać ponad 2 mln zł na rewitalizację kamienic przy ul. Mariackiej, 4 mln zł na budowę bloku mieszkalnego przy ul. Kossutha, blisko 6,5 mln złotych na budowę osiedla przy ul. Kosmicznej i 9 mln złotych na nowe osiedle przy al. Korfantego. Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa to nie jedyne źródło, z którego miastu udało się pozyskać środki na budowę nowych obiektów mieszkaniowych. Jeszcze większy zastrzyk finansowy zapewnił Katowicom Fundusz Dopłat, dzięki któremu realizacja przy ul. Mariackiej otrzymała ponad 8 mln, budowa na Kossutha niemal 13 mln, a osiedle przy ul. Kosmicznej ponad 21 mln. W tej chwili miasto czeka na decyzję w sprawie dofinansowania osiedla przy al. Korfantego.

- Ponad 63 miliony złotych pozyskanych na budownictwo w ramach KTBS to pieniądze, które pozwolą na powstanie kilkuset nowych mieszkań. Moim celem zawsze było tworzenie miasta, które będzie mogło zaoferować dobre warunki życia wszystkim mieszkańcom. Dotyczy to także kwestii mieszkaniowych. Dlatego tak ważne jest budowanie nowych lokali na wynajem dla osób, które nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na kredyt. Nasze działania są ukierunkowane na to, by oferta mieszkaniowa była jak najbardziej różnorodna. Stąd z jednej strony mieszkania budowane przez KTBS, z drugiej chociażby program „Mieszkanie za remont”, czy licytacje stawek czynszowych – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.