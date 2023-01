Każdy z nich ma ponad 100 lat. Startuje przebudowa trzech dworców w mazowieckim

Każdy z dworców ma ponad 100 lat, posiada unikatowy wygląd oraz przejdzie kompleksową modernizację. Polskie Koleje Państwowe S.A. przekazały wykonawcom place budów w Pilawie, Życzynie i Celestynowie.

Inwestycje są realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki nim historyczne, objęte ochroną konserwatora zabytków dworce odzyskają swoje dawne piękno i staną się obiektami komfortowymi, bezpiecznymi i dostępnymi dla wszystkich podróżnych.

W województwie mazowieckim inwestycje zakończono już w jedenastu lokalizacjach, ale rozpoczynają się one w kolejnych w Pilawie, Życzynie i Celestynowie. Jestem przekonany, że już niebawem w tych miejscowościach podróżni skorzystają z doskonale odrestaurowanych i jednocześnie komfortowych dworców kolejowych – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dworce w Pilawie, Życzynie i Celestynowie świadczą o bogatej historii kolei w Polsce. Jestem przekonany, że dzięki modernizacji tych obiektów podróżni otrzymają przestrzeń umiejętnie łączącą tradycję z nowoczesnością – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Zakończyliśmy już jedenaście inwestycji dworcowych w województwie mazowieckim. Na czternastu dworcach w tej części Polski są prowadzone roboty budowlane. Teraz dołączają do nich trzech kolejne obiekty w Pilawie, Celestynowie i Życzynie. Wszystkie to historyczne dworce o unikatowej architekturze. Po przebudowie nie tylko odzyskają one swój historyczny wygląd, ale również będą komfortowe, bezpieczne i dostępne dla wszystkich podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.