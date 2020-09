Kazimierz wzorowo odnawia ekocertyfikat

Krakowski biurowiec Kazimierz Office Center ponownie przeszedł proces certyfikacji BREEAM In-Use. W obu kategoriach – Asset Performance oraz Building Management – uzyskał jedną z najwyższych ocen "Excellent". Za zarządzanie i wynajem biurowca odpowiada BNP Paribas Real Estate Poland. Właścicielem budynku jest GLL Real Estate Partners.

- Kazimierz Office Center to przykład biurowca, w którym efektywne i mądre zarządzanie idzie w parze z wysokiej klasy rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi zastosowanymi w budynku. Przyznana ponownie bardzo wysoka ocena ekocertyfikacji dowodzi, że takie podejście gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości i wartości budynku - mówi Magdalena Ruta, Head of Office Asset Management Poland, GLL Real Estate Partners GmbH.

W 2017 roku zlokalizowany w sąsiedztwie Galerii Kazimierz i mostu Kotlarskiego biurowiec był jednym z pierwszych w Krakowie, który mógł pochwalić się tak wysoką oceną ekocertyfikatu przyznawanego przez Building Reaserch Establishment Global. Po trzech latach jakość budynku, który na pięciu piętrach oferuje ponad 16 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, sposób zarządzania nim, a także jego wpływ na środowisko pozwoliły ponownie wystawić kompleksowi Kazimierz Office Center ocenę "Excellent". Proces certyfikacji obejmuje ocenę kilkudziesięciu czynników, m.in.: efektywność energetyczną obiektu, sposób gospodarowania odpadami czy ograniczanie emisji zanieczyszczeń.

- Cieszy nas, że budynek po raz kolejny wpisał się w standardy certyfikacji BREEAM na poziomie „Excellent”. Wspierając najemców, widzimy, że coraz bardziej zwracają uwagę na to, że dany biurowiec zaprojektowano i wybudowano zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, że jest przyjazny środowisku i energooszczędny. Do tego jest też zarządzany w sposób, który minimalizuje jego wpływ na otoczenie, a maksymalizuje komfort pracy i przebywania w nim. To niezwykle istotna kwestia szczególnie dla kilkuletnich biurowców, które chcą zyskiwać na wartości i rywalizować z młodszymi konkurentami - mówi Małgorzata Sęk, Senior Property Manager w BNP Paribas Real Estate Poland.

W biurowym standardzie kompleksu znajdują się: podwieszane sufity, podnoszone podłogi, a także systemy BMS i HVAC oraz nowoczesne systemy telekomunikacyjne zapewniające komfort i stabilność pracy. W Kazimierz Office Center, poza 16 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A, znajdują się też lokale usługowe, a pracownicy i goście mogą skorzystać z dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego mieszącego ponad 200 stanowisk. Dużym atutem biurowca jest prawidłowe doświetlenie światłem naturalnym większości powierzchni, a także sąsiedztwo nowoczesnego centrum handlowo-rozrywkowego z bogatą ofertą nie tylko sklepów i punktów usługowych, ale także strefy gastronomicznej. Jedynym z głównych najemców biurowca jest State Street Bank, globalna instytucja finansowa świadcząca usługi dla inwestorów instytucjonalnych, m.in. funduszy i ubezpieczycieli.

- Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, zmianami klimatycznymi i ekologią są jednym z filarów naszej globalnej strategii CSR. Mają one również wpływ na jakość naszych miejsc pracy. Jako organizacja, wraz z naszymi pracownikami, podejmujemy szereg działań zorientowanych na ochronę środowiska naturalnego i bardziej ekonomiczne wykorzystywanie zasobów naturalnych. Nasze największe budynki w Polsce posiadają „zielone certyfikaty” w różnych systemach (BREEAM, LEED), ale zawsze z bardzo wysokimi ocenami. Praca w „zielonych biurowcach” jest jednym z takich właśnie proekologicznych działań -zauważa Maciej Brożek, dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami State Street Bank w Polsce