Kępa Mieszczańska z nowym obliczem. Bulwary Książęce coraz bliższe zakończenia!

Kępa Mieszczańska we Wrocławiu zyskuje całkiem nowe oblicze za sprawą inwestycji Bulwary Książęce.

Bulwary Książęce, inwestycja BPI Real Estate Poland we Wrocławiu, zmieniają oblicze Kępy Mieszczańskiej. Towarzysząca budowie rewitalizacja ulicy Księcia Witolda została zakończona. Kompleks, którego budowa zmierza ku końcowi, sprawia, że jego okolica zyska bardziej funkcjonalny wymiar. Połączenie zabudowy mieszkaniowej z handlowo-usługową wyróżnia wyjątkowa architektura dopasowana do sąsiadującej zabudowy oraz doskonała lokalizacja pomiędzy dwoma ramionami Odry.

Przed rozpoczęciem budowy wyspa była zaniedbana i nie prezentowała się zbyt okazale. Dzięki powstającym projektom okolica inwestycji zyskuje nowe oblicze. Remont mostów pomorskich oraz zakończona rewitalizacja ulicy Księcia Witolda będą miały swój wkład w odnowienie oblicza tej części Wrocławia. To wyjątkowe miejsce, zaraz po zakończeniu remontu Mostów Pomorskich, w których projektowaniu wspólnie z miastem uczestniczyło BPI Real Estate Poland, stanie się jednym z najpiękniejszych deptaków w mieście.

W związku z remontem mostów skrzyżowanie z ulicą Księcia Witolda zmieni się w deptak. Częściowy wjazd w ulicę będzie możliwy dla okolicznych mieszkańców. Zakończony przez belgijskiego dewelopera remont ulicy Księcia Witolda polegał na dostosowaniu jej do nowej funkcji z uwzględnieniem zabytkowego charakteru okolicy. Przebudowie podlegały sieci wodno-kanalizacyjne i teletechniczne. Wykonano od nowa konstrukcję drogi wraz z nawierzchnią z zabytkowej kostki kamiennej oraz nowych płyt granitowych ułożonych w pasie chodnika. Prace obejmowały również wykonanie elementów małej architektury, w tym ławek, balustrad, słupków oraz zieleni. Zamontowano również nowe lampy uliczne. Całość zyska funkcję promenady po zakończeniu realizacji nowych chodników, torowiska i przystanku tramwajowego oraz oświetlenia od strony ulicy Pomorskiej.

W ramach rewitalizacji ulicy Księcia Witolda, BPI Real Estate Poland, dokonało także nasadzeń drzew wzdłuż inwestycji, co ze względu na gęstą infrastrukturę podziemną było wyzwaniem na etapie projektowym.

- Posadziliśmy drzewa z gatunku platan klonolistny, które stworzą atrakcyjną zieloną aleję będącą przedłużeniem deptaku spacerowego przy Marinie. Platany klonolistne bardzo dobrze odnajdują się w środowisku miejskim ze względu na dużą odporność na zanieczyszczenia, ponadto dość dobrze znoszą letnie upały. - powiedział Bartosz Haladus, Project Manager w BPI Real Estate Poland. Dzięki dużym liściom, przypominającym swoim kształtem klony, platany klonolistne charakteryzuje bujna i rozłożysta korona. Zasadzone drzewa poza funkcją estetyczną, przyczynią się także do zacienienia deptaku znajdującego się przy ulicy Księcia Witolda.

Bulwary Książęce mają unikalny, śródmiejski charakter i centralne położenie, co powoduje, że inwestycja jest jednym z najbardziej luksusowych adresów we Wrocławiu przyciągającym ludzi prowadzących dynamiczny tryb życia. Docelowo w Bulwarach Książęcych powstanie także pasaż handlowo-usługowy. Inwestycja obejmuje dwa etapy budowy, z czego pierwszy z nich został już zakończony, a drugi zbliża się do finału.

To projekt, który odzwierciedla rozwój Wrocławia i zgodnie z myślą przewodnią BPI Real Estate, inwestycja jest innowacyjna i podąża z duchem miasta, wpisując się w jego bogatą architekturę. Nowoczesna bryła i wysokiej jakości materiały nadają jej ponadczasowy charakter i styl. Budynek został zaprojektowany tak, aby tworzył spójną całość i wpisywał się w nietuzinkowy wygląd starej części Wrocławia.