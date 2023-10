Kiedy będą gotowe Bulwary Północne w Łodzi? Znamy datę

Utworzenie Bulwarów Północnych to jedna z najważniejszych inwestycji w Łodzi. Ma być gotowa na koniec 2023 r.

Trwa budowa Bulwarów Północnych w Łodzi.

Przebudowa ulic Ogrodowej i Północnej stworzy nowe miejsce na mapie miasta.

Na nowym, 650-metrowym odcinku drogi komfortowo będą czuć się wszyscy uczestnicy ruchu. Kierowcy zyskają gładką nawierzchnię na dwóch pasach w obu kierunkach. Dla rowerzystów wybudowana została droga rowerowa, biegnąca po północnej stronie ul. Ogrodowej i ul. Północnej, wraz z przejazdami w obrębie skrzyżowań. Chodniki będą dopasowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób niewidomych.

Bulwary Północne będą gotowe do końca 2023 r.

Jak postępują prace?

W ostatnich tygodniach powstawały warstwy konstrukcyjne na ulicach Ogrodowej i Północnej, na odcinku od ul. Nowomiejskiej do ul. Wschodniej. Zakończono roboty ziemne i prace przy podbudowach na całej nowej jezdni. Za wykonawcą układanie podbudowy asfaltowej i warstwy wiążącej na ulicach Ogrodowej i Północnej, na odcinkach od ul. Zachodniej do ul. Nowomiejskiej oraz od ul. Wschodniej do ul. Franciszkańskiej. Rozpoczęto również układanie krawężnika granitowego na ul. Północnej, na odcinku od ul. Nowomiejskiej do ul. Wschodniej. Ponadto położono warstwy konstrukcyjne na chodnikach, zjazdach i peronach po południowej stronie ul. Ogrodowej, od ul. Zachodniej do ul. Nowomiejskiej. Zakończono prace brukarskie po stronie południowej ul. Ogrodowej, od ul. Zachodniej do ul. Nowomiejskiej.