Kiedy Służewiec przestanie być warszawskim Mordorem?

Czy Służewiec ciągle "zasługuje" na miano warszawskiego Mordoru? Co ma wspólnego z londyńskim City i paryskim La Défense? Jak pandemia zmieniła życie w dzielnicach biznesowych i jaka czeka je przyszłość w post-pandemicznym świecie?

W latach 50. ubiegłego wieku na terenach rolniczych Warszawy Służewiec rząd PRL zdecydował o budowie ośrodka przemysłowego. Dwie dekady później w kilkudziesięciu zakładach pracowało 20 tys. osób. Po kolejnych 20 latach pojawiła się idea zbudowania na Służewcu Przemysłowym biurowców. Z czasem wyparły one zakłady produkcyjne, warsztaty i magazyny. W 2021 roku jest ich ponad 80. Służewiec Przemysłowy stał się Służewcem Biznesowym. W ciągu 70 lat dzielnica przeszła przyspieszoną rewolucją od terenów uprawnych do zurbanizowanej przestrzeni miejskiej.

Służewiec – centrum biznesu

Miejsce to było pod wpływem powojennej industrializacji i transformacji gospodarczej. Jaki będzie kolejny etap? To okres po-pandemiczny, czas katastrofy klimatycznej, szybkiego rozwoju nowych technologii oraz zmian oczekiwań pracowników, pracodawców, klientów i mieszkańców. W czasie pandemii opustoszały tętniące życiem miasta. Pusto jest w największych dzielnicach biznesowych w Europie - londyńskich City i Canary Wharf, jak i La Défense w Paryżu. Podobnie jest na warszawskim Służewcu - wyludnione biurowce, zamknięte restauracje, puste hotele. Życie i praca przeniosły się do mieszkań i domów. Pandemia zmieniła nasz sposób pracy i relacje międzyludzkie. Praca zdalna, zakupy e-commerce, rozrywka online – zdominowały nasze życie w czasie lockdownu. W konsekwencji zmieniły się sposoby działania firm. Wpłynęło to na funkcjonowanie miasta, w tym dzielnic biznesowych, takich jak Służewiec.

Służewiec to nie tylko jedna z dzielnic Warszawy. Służewiec stał się punktem odniesienia dla innych dzielnic w Polsce. Często porównywany jest ze Śródmieściem Warszawy i warszawską Wolą, a także z innymi ośrodkami biznesowymi. Świadczy o potencjale gospodarczym i kapitale twórczym zgromadzonych w tym miejscu pracowników. Wskazuje na atrakcyjność miasta, jak i całego kraju. Stawia to nowe wymogi dla właścicieli obiektów biurowych, a także obiektów handlowych, hotelowych czy mieszkaniowych, które w ostatnich latach powstały na Służewcu.

Zmieniający się Mordor

Transport jest podstawą atrakcyjności biznesowej miasta. Płynna komunikacja nie jest sprawą prostą ani w Londynie, ani w Paryżu, ale niedostępną krainę z powieści J.R.R. Tolkiena znajdziemy tylko w Warszawie. Potoczna nazwa warszawskiej dzielnicy to … Mordor. Kojarzy się z korporacjami, korkami i tłumem ludzi śpieszących do pracy. Czy skojarzenie jest aktualne? Od pojawienia się tej nazwy minęło kilka lat. W tym czasie powstały nowe odcinki ulic – przedłużona ulica Woronicza do ulicy Żwirki i Wigury ułatwiła dojazd do centrum Warszawy, poszerzona ulica Marynarska otworzyła bezpieczniejszy dojazd do obwodnicy miasta, dodatkowy tor tramwajowy przy Metrze Wierzbno usprawnił dojazd komunikacją miejską. Czekamy na połączenie ulicy Suwak i Cybernetyki oraz linię tramwajową wzdłuż Alei Wilanowskiej do Metra Wilanowska. Zmiany te poprawią komunikację, ale czy wystarczą, by zmienić potoczną nazwę tej warszawskiej dzielnicy?

Klimatyczne wyzwanie