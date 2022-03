Kiedy zakończy się przebudowa al. 29 Listopada w Krakowie?

Generalna przebudowa al. 29 Listopada rozpoczęła się pod koniec 2020 roku. Zakończenie prac nad inwestycją planowane było wtedy na jesień bieżącego roku. Dziś wiadomo już, że terminu nie uda się dotrzymać...

Na jakie główne trudności napotyka Miasto i wykonawca? O ile oddanie do użytku odsunie się w czasie? Jak krakowianie radzą sobie z przedłużającymi się pracami i związanymi z nimi utrudnieniami?

Choć oficjalnie obowiązującym terminem zakończenia prac przy al. 29 Listopada nadal pozostaje październik 2022 roku, odpowiedzialny za to zadanie po stronie Miasta Zarząd Inwestycji Miejskich od pewnego czasu przyznaje, że terminu nie uda się dotrzymać.

– Obecnie prowadzone są już rozmowy z wykonawcą robót dotyczące harmonogramu realizacji tego zadania, a tym samym przesunięcia terminu zakończenia robót – mówi Jan Machowski, rzecznik ZIM. Jaki jest zatem nowy, najbardziej prawdopodobny termin? Mamy nadzieję, że inwestycję uda się ukończyć jeszcze przed Igrzyskami Europejskimi, które zaplanowane są w Krakowie na połowę 2023 roku.

Sytuacja mieszkańców

Nadzieję na szybkie ukończenie robót mają również mieszkańcy. Drogę z północy Krakowa do innych dzielnic miasta muszą pokonywać codziennie, najczęściej w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. – Co najmniej pół godziny dłużej w każdą stronę – tak Paweł Rymarz, mieszkaniec Prądnika Białego, ocenia dodatkowy czas, który każdego dnia musi spędzać w korku z powodu trwającej przebudowy. – Al. 29 Listopada zawsze była zakorkowana, jednak obecnie jest to już naprawdę ciężkie do zniesienia. Pozostaje wierzyć, że przebudowa zakończy się jak najszybciej i że po jej ukończeniu w tej części Krakowa będzie jeździło się po prostu lepiej i wygodniej – konkluduje Paweł Rymarz.

Skąd opóźnienie?

Dzięki łagodnej zimie prace nieustannie trwają. Mieszkańcy zastanawiają się zatem, co wpłynęło na co najmniej kilkumiesięczne opóźnienie, którego już dziś mogą się spodziewać.

– Wynika to z przyczyn niezależnych ani od wykonawcy, ani samego inwestora – tłumaczy Jan Machowski. Powodem jest brak dostępu do terenu budowy, głównie stref kolejowych na linii nr 95. Do chwili obecnej wykonawca nie posiada zgody na wejście na ten teren. Dodatkowo, podczas prowadzonych prac związanych z przebudową sieci podziemnej wystąpiły kolizje z niezinwentaryzowanymi elementami infrastruktury bądź obiektami budowlanymi, których usunięcie ma wpływ na postęp prac.

Ujawnione w trakcie robót budowlanych niezinwentaryzowane obiekty nie zostały naniesione na mapy zasadnicze znajdujące się w zasobie geodezyjnym Miasta po zakończeniu wcześniejszych inwestycji. Tym samym projektant nie posiadał wiedzy na ich temat i nie mógł ich uwzględnić podczas prowadzenia prac projektowych rozbudowy al. 29 Listopada.

– Niestety, takie sytuacje zdarzają się w Krakowie często, nie tylko w przypadku projektów nadzorowanych przez ZIM. To zjawisko, z którym borykają się zarówno inwestorzy publiczni, jak i prywatni – wyjaśnia rzecznik Jan Machowski.

Przebieg sprawny, choć z utrudnieniami