Kiedyś Akademia Medyczna, dziś prestiżowy biurowiec. Wielka rewitalizacja w sercu Wrocławia

Prestiżowa inwestycja biurowa L’UNI realizowana w budynku dawnego wydziału Farmacji Akademii Medycznej w sercu Wrocławiu zakończyła właśnie kolejny etap prac renowacyjnych. Za koncepcję architektoniczną odpowiada Maćków Pracownia Projektowa.

REKLAMA

W dawnym budynku należącym do Akademii Medycznej we Wrocławiu trwają prace rewitalizacyjne.

W tym miejscu powstaje biurowiec L'UNI, który dostarczy na rynek prestiżową powierzchnię do pracy.

Termin oddania L’UNI do użytku zaplanowany jest na II kwartał 2022 roku.

Przestrzenie biurowe L’UNI swój wyjątkowy charakter zawdzięczają połączniu autentycznych zabytkowych elementów z nowoczesną myślą projektową. Obiekt zostanie całkowicie zmodernizowany i wykończony w najwyższym standardzie. Ma atuty zabytkowego budynku, takie jak wysokie pomieszczenia, duże okna, szlachetne materiały, ale również wszystkie niezbędne udogodnienia dedykowane obiektom biurowym – klimatyzację, kontrolę dostępu, system BMS, światłowód, otwierane okna czy infrastrukturę dla rowerzystów. Realizowany obecnie projekt zakłada budowę dachu szklanego – dzięki temu ostatnia kondygnacja będzie w pełni funkcjonalna, a znajdujące się na niej pomieszczenia będą miały doskonały widok na rzekę i Wyspę Słodową. Jednocześnie utrzymana zostanie pierwotna proporcja bryły budynku.

- Koniec prac nad elementami konstrukcyjnymi L’UNI, a także stworzenie konstrukcji pod przeszklony dach to ważny etap projektu rewitalizacji. Szkło zostanie pokryte ceramicznym nadrukiem. To nowatorskie rozwiązanie pozwoli podkreślić zabytkowy charakter inwestycji i zachować historyczny charakter elewacji. Jedyne podobne rozwiązanie nadruku z gradientem w Europie zastosowano w Londynie - mówi Waldemar Weintritt, Project Engineer w firmie doradczej JP Weber, która zarządza projektem rewitalizacji budynku.

Jeszcze w tym miesiącu zostaną także zakończone prace związane ze stanem surowym obiektu, w tym strop ostatniego piętra, konstrukcja głównej klatki schodowej i ściany wewnętrzne. Równocześnie prace w budynku rozpoczęły ekipy wykonujące instalacje oraz prace wykończeniowe.

Zaawansowane prace trwają również na zewnątrz budynku. Od strony ulicy Szewskiej już wkrótce będzie można podziwiać odrestaurowane tynki i elementy sztukatorskie, z kolei na fasadzie przy ulicy Grodzkiej wkrótce rozpocznie się renowacja zabytkowych rzeźb, czyli popiersi na zwieńczeniu pilastrów. Po ukończeniu prac elewacyjnych zostanie zainstalowana stolarka okienna.

- L’UNI oferować będzie około 3 600 mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia z wyjątkowym widokiem na Odrę. Górna kondygnacja - dzięki obszernemu przeszkleniu - umożliwi podziwianie panoramy mostów Uniwersyteckich, Tamki i Wyspy Słodowej. Najemcy bez wątpienia docenią lokalizację biurowca, który znajduje się w samym sercu Wrocławia, blisko Starego Miasta, dobre skomunikowanie z resztą miasta i unikalne dziedzictwo architektoniczne połączone z nowoczesną, ponadczasową aranżacją części wspólnych budynku” – komentuje Anna Patrzyk-Sperzyńska, Associate Director w firmie Knight Frank, która jest odpowiedzialna za komercjalizację inwestycji.

Co ważne z uwagi na centralną lokalizację L’UNI, dzięki współpracy z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, najemcy będą mieć do dyspozycji aż 38 miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, na kondygnacji -2. Budynek będzie także oferował liczne miejsca parkingowe w swoim biskim sąsiedztwie. Warto przy tym podkreślić współczynnik miejsc parkingowych dla L’UNI wynoszący 1/69 m2, co jest niespotykane w centralnej lokalizacji Wrocławia.