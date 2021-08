Kiedyś restauracja, niebawem biblioteka. W Łodzi idzie nowe

W dawnej restauracji w Łodzi powstaje nowoczesna biblioteka, a w niej kawiarnia, sale warsztatowe, czytelnia oraz specjalna strefa dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia. Jak będzie wyglądać i kiedy zacznie swoją działalność ?

Miasto tworzy kolejne ważne miejsce na kulturalnej mapie Łodzi. Przy placu Wolności 4 powstaje nowoczesna biblioteka o nazwie „Wolność”. Miejsce spotkań, animacji i warsztatów, a także jedna z atrakcji turystycznych. Powstaje ona w miejscu dawnej azjatyckiej restauracji, w jednej z najstarszych łódzkich kamienic, z bogatymi tradycjami kawiarnianymi.

– Nowa siedziba biblioteki, to będzie nie tylko miejsce spotkań czytelników. Działalność nowej instytucji to również liczne atrakcje, które doskonale wpiszą się w odnowioną przestrzeń placu Wolności. Na łodzian, ale i turystów będą czekały animacje, warsztaty, spotkania z wybitnymi twórcami literatury. Chciałbym przypomnieć, że to miejsce jest naznaczone kulturą, bo na zakończenie działalności chińskiej restauracji, która się tu wcześniej znajdowała, realizowano tu zdjęcia do nagradzanego w całej Europie filmu „Smak zupy Pho” – to było takie pożegnanie z gastronomią i przywitanie z kulturą. Wierzę, że Biblioteka Wolność to będzie jedno z kultowych miejsc na mapie Łodzi - mówi Jacek Grudzień, dyrektor Wydziału Kultury UMŁ.

Na parterze budynku przy placu Wolności 4, od samego początku jego istnienia, znajdowały się kawiarnie bądź restauracje. W połowie XIX w. powstała tu słynna cukiernia Szwetysza, a po zakończeniu II wojny światowej działała tam jedna z najpopularniejszych w Łodzi restauracja SiM. W latach 90-tych otwarto tam chińską restaurację Ha Long.

W swojej stylistyce nowa biblioteka będzie nawiązywać do historycznych klimatów. To właśnie w dawnych kawiarniach odbywały się m.in. spotkania literackie elit ówczesnej Łodzi, ale także spotkania spiskowców w ramach powstania 1863 roku. Tutaj także omawiano wystąpienia patriotyczne i wolnościowe w roku 1918.

– Biblioteka Wolność, której nazwa oczywiście nawiązuje do miejsca, w którym powstaje, będzie wyjątkowa. Początkowo naszym gościom i czytelnikom udostępnimy ponad 300 mkw. powierzchni na parterze. Chcemy, by była to bardzo ciekawa i atrakcyjna przestrzeń pod względem aranżacji. Myślę, że gdy w listopadzie otworzymy bibliotekę, jej wnętrza miło zaskoczą wszystkich, zarówno młodszych jak i najstarszych czytelników. W jednym z pomieszczeń parteru będzie sala przeznaczona dla dzieci i nastolatków, gdzie będą warunki również do aktywnego spędzenia czasu – oprócz różnych gier będą tam również ścianki do wspinaczki. Dodatkowo ta część biblioteki umożliwi młodzieży odrabianie lekcji – będą komputery i dostęp do Internetu. W dalszym etapie rozwoju biblioteki planujemy, by można było w tym miejscu nie tylko wypić kawę, ale i zjeść np. śniadanie, tak by Biblioteka Wolność stała się również miejscem spotkań towarzyskich i by przychodzić tu nie tylko po to, by wypożyczyć książkę, czy przeczytać gazetę – dodaje Halina Bernat, zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

W drugim etapie remontu biblioteki czytelnikom udostępnione zostanie pierwsze piętro. Dyrekcja biblioteki współpracuje również z projektantami rewitalizacji placu Wolności, tak by goście biblioteki mogli również korzystać z ogródka na placu.

Do dyspozycji zarówno młodszych, jak i starszych gości będzie ok. 15 tysięcy książek. Biblioteka czyni starania, by w zbiorach znalazły się absolutne nowości wydawnicze, czyli książki, które premierę będą miały w listopadzie. Oprócz klasycznych książek, w bibliotece dostępne będą komiksy, audiobooki, e-booki oraz gry.

Wartość inwestycji to 4 mln złotych.

Termin otwarcia – listopad 2021 r.