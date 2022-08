Kiedyś teren przemysłowy, dziś biurowiec. Tak Easst Architects odnieśli się do historii miejsca

Na poznańskim Wilczaku powstał nowy biurowiec. Bryła spod kreski Easst Architects składa się z części dawnego industrialnego obiektu oraz nowej nadbudowy.

Architekci z pracowni Easst Architects podjęli się zadania przekształcenia dawnego industrialnego obiektu w nowoczesny biurowiec.

Obiekt na poznańskim Wilczaku ma 24,5 m wysokości.

Aby podkreślić postprzemysłowy charakter terenu, na elewacji wykorzystano blachę kortenowską, czyli Corten.

W obiekcie znajduje się siedziba firmy PTB Nickel, która zajmuje się wdrażaniem robotycznych linii produkcyjnych montażu samochodów w Europie.

Projekt przebudowy budynku znajduje się w części miasta, która do niedawna pełniła funkcje przemysłowe. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się główna oczyszczalnia wody dla aglomeracji, swoje siedziby mają mniejsze i większe zakłady produkcyjne i handlowe. Ten krajobraz przez ostatnie dwie dekady zaczął się gruntownie zmieniać. Struktura zabudowy zaczęła być mieszana. Pojawiło się wiele budynków mieszkalnych oraz funkcji uzupełniającej.

- Naszym głównym założeniem było podkreślenie jednak pierwotnej historii miejsca i stworzenia budynku-pomnika industrialnej przeszłości dzielnicy. Założenie to idealnie wpisało się w idee inwestora, który zajmuje się wdrażaniem robotycznych linii produkcyjnych montażu samochodów w Europie. Rozpoczęliśmy zatem prace projektowe od poszukiwań podobnych rozwiązań - mówią architekci.

W samym Poznaniu znajduje się Stara Gazownia, której budynki projektowane były na podobieństwo kościołów, jako wyraz zachwytu nad ideami uprzemysłowienia świata. Pomysł zatem aby stworzyć monument łączący historie dzielnicy z nowymi technologiami wydał się dla architektów najwłaściwszym rozwiązaniem. Szczególnie, że sam projekt polega na częściowej adaptacji hali produkcyjnej o pięknych proporcjach i konstrukcji zawierającej ogromny świetlik dachowy i suwnicę oraz zakładał nadbudowę części biurowej.

Zastana bryła biurowca została powiększona o 4 kondygnacje przeznaczone pod biura do wynajęcia oraz dla inwestora, który prowadzi szkolenia z wdrażania swoich technologii. Dodatkowo powstały nowe klatki schodowe z wygodnymi biegami schodów oraz windami. Zostały one doświetlone pionowymi pasami przeszkleń. Bryła trzech kondygnacji jest wysunięta poza lico parteru. Powstała dzięki temu większa powierzchnia pięter biurowych oraz uzyskano bardziej rozrzeźbioną bryłę. Wspierające wyższe kondygnacje betonowe słupy zostały zaprojektowane jako zewnętrzne, żeby podkreślić historyczne narastanie brył. Elewacja została urozmaicona luźną, rozrzuconą kompozycją okien. Górne piętro będzie posiadało duże przeszklenie z wewnętrznym tarasem. Na dachu znajduje się taras, z którego rozpościera się widok na całe miasto.

W nawiązaniu do historycznie przemysłowego charakteru okolic nowa skóra budynku będzie wykonana z Cortenu. Ten brutalistyczny materiał idealnie pasuje do podkreślenia pierwotnego przeznaczenia działki. Dodatkowo został zamontowany w swej „niedojrzałej” fazie jako srebrne tafle, które zmieniały się w czasie i pod wpływem warunków atmosferycznych rudziały stopniowo, co stworzyło dodatkowe widowisko dla obserwatorów. W połączeniu z czarną cegłą hali materiał ten tworzy mocny i wyraźny kontrast. Wejście do budynku jest przeszklone i wyposażone w recepcję dla wszystkich pięter.

Budynek będzie posiadał nowoczesne technologie związane z alternatywnymi sposobami pozyskiwania energii takie jak rekuperacja ciepła powietrza, panele fotowoltaiczne i solary do podgrzewania wody.