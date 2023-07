Kładka dla pieszych w Gdańsku idzie do remontu

W Gdańsku rozpoczął się gruntowny remont kładki dla pieszych nad ul. Powstańców Warszawskich.

Ruszył remont kładki dla pieszych nad ul. Powstańców Warszawskich na gdańskim Suchaninie.

Kładka to jedna z bardziej charakterystycznych konstrukcji i ważny element komunikacyjny Suchanina.

Remont kładki poprawi jej stan techniczny, a także wizualny. Obejmie szereg ważnych aspektów konstrukcyjnych. Dla lepszego komfortu korzystania z kładki przez pieszych przebudowane zostaną balustrady.

Wymiana dylatacji, przebudowa łożysk, balustrad i odwodnienia, naprawa nawierzchni pomostu oraz schodów, a także nowe zabezpieczenie antykorozyjne. To zakres remontu przewidzianego dla pieszej kładki nad ul. Powstańców Warszawskich na Suchaninie. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni podpisał umowę z wykonawcą, który będzie miał za zadanie ukończyć prace w ciągu pięciu miesięcy. Remont właśnie ruszył.

Obiekt służy mieszkańcom od blisko czterech dekad

Kładka dla pieszych nad ul. Powstańców Warszawskich to jedna z bardziej charakterystycznych konstrukcji i ważny element komunikacyjny Suchanina. Stanowi przedłużenie ciągu pieszego ul. Kamieńskiego łącząc go z ul. Paderewskiego. To również dogodne dojście do pawilonów handlowych przy ul. Otwartej, czy przystanków autobusowych przy. ul. Powstańców Warszawskich.

Kładka na Suchaninie stanowi przejście pomiędzy ul. Kamieńskiego i ul. Paderewskiego. fot. GZDiZ

W czterdziestoletniej historii kładki to jej drugi remont. Powstała w latach 1984-1985 staraniem S.M. Suchanino. W lutym 1992 roku została przekazana do eksploatacji do Przedsiębiorstw Dróg i Mostów - ówczesnego zarządcy gdańskich obiektów mostowych. Pierwszego remontu doczekała się w drugiej połowie 1997 roku. Polegał on w głównej mierze na wymianie silnie zdegradowanego pomostu, wykonanego z kanałowych płyt stropowych. Były one wówczas powszechnie stosowane w budownictwie mieszkaniowym lecz nie przystosowane do warunków zewnętrznych. Zmieniono także nawierzchnię kładki zastępując asfalt lany powłoką żywiczną.

Gruntowny remont, ale bez większych utrudnień dla ruchu

Obecny remont kładki poprawi jej stan techniczny, a także wizualny. Obejmie szereg ważnych aspektów konstrukcyjnych. Przebudowane zostanie odwodnienie obiektu, zwiększające skuteczność odprowadzenia z kładki wód opadowych. Wymienione bądź przebudowane będą również inne elementy odpowiadające za właściwą i bezpieczną pracę obiektu, takie jak łożyska czy dylatacje.

Na kładce wymienione zostaną łożyska oraz dylatacje. fot. GDZiZ

Dla lepszego komfortu korzystania z kładki przez pieszych przebudowane zostaną balustrady. Naprawiona zostanie ponadto nawierzchnia kładki zarówno na pomoście, jak i schodach. By zwiększyć trwałość i zapewnić mu bezawaryjne funkcjonowanie na kolejne lata elementy stalowe i powierzchnie betonowe zostaną zabezpieczone przed korozją.

Jak zapewnia Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, remont zostanie przeprowadzony z zachowaniem ciągłości ruchu pieszego na kładce i drogowego pod kładką na ul. Powstańców Warszawskich. Okresowe wyłączenia jednego pasa ruchu występować będą na równoległej drodze serwisowej.