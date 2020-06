Kładki dla pieszych produkować będą prąd. Piotr Kuczia o obsypanym nagrodami projekcie

Nagroda IDA, German Design Award, Product Design of the year, A'Design Award Platinum Winner - to tylko niektóre z nagród, jakie Piotr Kuczia otrzymał za projekt "solarnej aktywacji" kładek dla pieszych w Pekinie. - Jestem przekonany, że integracja ogniw fotowoltaicznych w struktury budowlane jest jedyną sensowną drogą zastosowania fotowoltaiki w rozwoju miast - mówi architekt.

W Pekinie jest kilkaset kładek dla pieszych – wykorzystanie tego prozaicznego elementu przestrzeni publicznej do produkcji energii jest zatem bardzo kuszącą perspektywą. Na zlecenie chińskiego koncernu CNBM Piotr Kuczia opracował koncepcję renowacji istniejących w aglomeracji kładek i wykorzystanie ich do produkcji energii słonecznej, którą następnie można wykorzystać na przykład do ładowania elektrycznych pojazdów.

– Zaproponowaliśmy całą gamę systemowych rozwiązań: o ile to możliwe indywidualny design dla każdej kładki, w zależności od położenia względem centrum miasta – relacjonuje Piotr Kuczia. – Na peryferiach zastosowaliśmy stosunkowo proste okładziny BIPV na balustradach, w miarę zbliżania się do centrum - coraz bardziej charakterystyczne, częściowo rzeźbiarskie formy. W ten sposób kładki z ogniwami miałyby stać się charakterystycznymi punktami orientacyjnymi na mapie miasta. Jednocześnie - rozpoznawalne z daleka - byłyby dającymi się łatwo odnaleźć miejscami do ładowania pojazdów elektrycznych – dodaje. Jak przyznaje autor projektu, w swojej pracy inspirował się m.in. kulturą chińską, bionicznymi wzorcami z natury, a także poszukiwał parametrycznych zabaw geometrycznych. Architekt wykorzystał w swoim projekcie moduły fotowoltaiczne Avancis, które są na tyle cienkie i lekkie, że nie obciążają obiektu, pozwalając nie tylko na integrację fotowoltaiki z istniejącymi strukturami, ale także ich wizualne upiększenie.

Projekt powstał na zlecenie koncernu budowlanego w Chinach, ale Piotr Kuczia jest pewny przyszłości fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami i jej roli w projektach miast przyszłości, również w Polsce. – Jestem przekonany, że integracja ogniw fotowoltaicznych w struktury budowlane, wykorzystanie ich jako materiał budowlany, a nie jako dokładany do istniejących obiektów element, jest jedynym sensowną drogą zastosowania fotowoltaiki w rozwoju miast – przekonuje architekt, który tematyką integracji ogniw w przegrody zewnętrzne zajmuję się teoretycznie i praktycznie już od kilkunastu lat.

– Rozwiązania z zastosowanie zintegrowanych ogniw fotowoltaicznych wymagają wprawdzie dużo wyższych nakładów projektowych w pierwszych fazach inwestycji, ale w cyklu życia budynku okazują się ekonomiczne, gdyż już w trakcie budowy zaoszczędza się warstwy wykończeniowe z innych materiałów, zastępując je ogniwami. Biorąc pod uwagę, że później wytwarzają one energię elektryczną, w pewnym sensie "pracują" cały czas na siebie. Nie widzę więc powodów, żeby także w Polsce nie pojawiły się podobne rozwiązania. W niedługim czasie np. oddany zostanie do użytku mój pierwszy całkowicie konsekwentny projekt domu z BIPV w Krakowie – zapowiada architekt. – Obecnie pojawiają się na rynku estetyczne, bezramowe ogniwa, które wizualnie nie różnią się od zwykłych barwionych szyb. Są one lekkim i trwałym materiałem wykończeniowym, który niejako "przy okazji" wytwarza prąd. Nawet niekoniecznie w pełnym słońcu, ale także w miejscach, gdzie dociera jedynie światło rozproszone – dodaje.

Projekt został zauważony na całym świecie, zdobywając liczne nagrody za design i architekturę, wśród nich:

- Product Design of the Year,

- German Design Award Winner 2020

- Best of Best w Iconic Award

- Platinum Prize Winner w European Product Design Award

- Platinum Winner w A'Design Award

- Winner i Sustainable Design of the Year w Novum Design Award

- Gold Winner w Muse Design Award

- Winner w LICC Londong International Creative Competition

- Winner w organizowanym przez The Chicago Atheaneum Green GOOD DESIGN (obok m.in. takich sław, jak Foster + Partners lub Atelier Jean Nouvel)