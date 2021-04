Klimat butikowego hotelu i nawiązania do międzywojennej architektury. To projekt Macieja Franty

W północno-wschodniej części Chorzowa, w zabytkowym Parku Redena, wśród wyjątkowego sąsiedztwa o dużej wartości historycznej, powstał budynek Villi Reden – obiekt mieszkalny z ośmioma apartamentami na wynajem, który swoją niebanalną formą wpisał się w wymagające architektonicznie otoczenie.

REKLAMA

Villa Reden w Chorzowie to zespół czterech dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych podzielonych na niezależnie funkcjonujące części, w których znajduje się w osiem apartamentów na wynajem.

Obiekt wpisuje się zastaną tkankę miejską i otwiera go na blisko sąsiedztwo natury.

Bryła dopasowała się do nieregularnego terenu kształtem, a okalające ją balkony i tarasy o zaokrąglonym kształcie nawiązują do międzywojennej zabudowy willowej otoczenia.

W poszanowaniu zastanej tkanki

Zaprojektowany przez Macieja Frantę budynek stoi wśród wyjątkowego otoczenia. Sam Park Redena, założony w 1874 roku, na którego granicy zlokalizowany Villę to teren zabytkowy. Ma również bardzo ciekawe sąsiedztwo – drewnianego kościoła, który został tutaj przeniesiony z Knurowa w 1935 roku, poprzemysłowego kompleksu Sztygarka i zabytkowego betonowego szybu wyciągowego Prezydent od strony północnej; od strony południowej zabytkowego budynku dawnej restauracji parkowej oraz betonowego schronu lotniczego, który teraz pełni funkcję zbiornika wodnego od strony wschodniej.

Całość kontekstu dopełnia ścisłe sąsiedztwo zieleni oraz niewysoka zabudowa z okresu międzywojennego (od strony zachodniej budynku) o prostej formie i wyważonych proporcjach. To co jeszcze charakteryzuje te budynki to często zaokrąglone ściany i balkony – element architektury, do którego wyraźnie nawiązuje również bryła Villi Reden. Projektując budynek architekt za cel postawił sobie stworzenie architektury, która nie będzie konkurować z zastaną już tkanką.

Przeczytaj także >> Hala zabytkowej elektrowni Huty Królewskiej w Chorzowie przemieniła się w muzeum

Na kształt bryły budynku wpływ miało przede wszystkim nieregularne ukształtowanie terenu oraz chęć ograniczenia do minimum koniecznej wycinki drzew na działce. Autor projektu chciał również w pełni wykorzystać bliskie sąsiedztwo natury. - Chcieliśmy złączyć go maksymalnie z otaczającą naturą poprzez zbliżenie go do pięknych drzew na wyciągnięcie ręki oraz wyposażenie w duże tarasy które stanowią strefę przejściowa pomiędzy mieszkaniem a otoczeniem – relacjonuje architekt.

Z każdej strony budynek otaczają balkony i tarasy, otwierające go na okoliczną naturę. Ich ostre kąty, utworzone przez formę budynku, zostały zaokrąglone, nawiązując tym samym do zabudowy otoczenia. Z miękkimi liniami tarasów kontrastują foremne, pionowe kwadraty na elewacjach.

Bryłę budynku wyróżnia również wewnętrzne patio, stworzone w celu doświetlenia niektórych pomieszczeń oraz niezabudowany parter i podniesiona o jedną kondygnację część mieszkalna budynku.

Hotelowa atmosfera