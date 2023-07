Klimat zabytkowych kamienic i nowoczesna architektura. Nowa inwestycja w Krakowie z pozwoleniem na użytkowanie

W Krakowie pozwolenie na użytkowanie otrzymało osiedle mieszkaniowe, które łączy klimat zabytkowych kamienic z nowoczesną architekturą. Za jego projektem stoi pracownia Q3D Concept.

Pierwsze osiedle mieszkaniowe zrealizowane w Krakowie przez Skanska Residential Development Poland dostało pozwolenie na użytkowanie.

Budynek zaprojektowała pracownia Q3D Concept.

Obiekt harmonijnie łączy klimat zabytkowych kamienic przy ulicy Orawskiej z nowoczesną architekturą okolicy.

"Hemma – brama do Ludwinowa, nadała miejscu nową jakość, nie naruszając historycznego charakteru" – mówi Leszek Morys, architekt z pracowni Q3D Concept.

Hemma Orawska, pierwsze osiedle mieszkaniowe w Krakowie realizowane przez spółkę Skanska Residential Development Poland, właśnie otrzymało pozwolenie na użytkowanie. Hemma Orawska to 5-piętrowy budynek zaprojektowany przez pracownię architektoniczną Q3D Concept (dawniej Grupa 3D), który harmonijnie łączy klimat zabytkowych kamienic przy ulicy Orawskiej z nowoczesną architekturą okolicy.

Osiedle składa się ze 138 komfortowych mieszkań o powierzchni od 29 do 107 mkw. i wysokości od ok. 2,70 m do 2,90 m. z balkonami lub loggiami. Mieszkańcy apartamentów na parterze mają możliwość korzystania z prywatnych ogródków, a dla wszystkich lokatorów dostępny jest urokliwy, zielony wewnętrzny dziedziniec.

Transformacja okolicy

Całość stanowi doskonale zaprojektowaną przestrzeń, dostosowaną do potrzeb nowoczesnego stylu życia. Inwestycja powstała w prestiżowej lokalizacji na Starym Podgórzu, stanowiąc nie tylko doskonałe miejsce do zamieszkania, ale również idealny punkt wyjścia do odkrywania uroków Krakowa. Zaledwie kilka minut spacerem dzieli mieszkańców od Bulwarów Wiślanych, Parku Bednarskiego czy Plant im. Floriana Nowackiego.

Hemma Orawska stanowi doskonały przykład inwestycji, która przyczynia się do transformacji okolicy. Zaledwie kilka lat temu na tej działce znajdowały się parkingi i warsztaty samochodowe. Dzięki naszemu zaangażowaniu i wizji, okolica przeszła ogromną wizualną zmianę, stając się miejscem nowoczesnego osiedla mieszkaniowego. Budynek właśnie otrzymał pozwolenie na użytkowanie, już przekazujemy klucze pierwszym mieszkańcom – mówi Michał Smogór, Menadżer Projektu Hemma Orawska w spółce mieszkaniowej Skanska Residential Development Poland.

Hemma Orawska w Krakowie, fot. mat. prasowe Skanska Residential Development Poland

To miejsce bardzo długo czekało na rewitalizację, którą po zakończeniu realizacji możemy uznać za udaną. Realizacja potwierdziła założenia urbanistyczne projektu. Hemma – brama do Ludwinowa, nadała miejscu nową jakość, nie naruszając historycznego charakteru. Detale elewacji, faktury a także wnętrza, choć przecież współczesne, zachowały ducha starego Podgórza. Hemma Orawska tym samym wpisała się przy tym w nową elegancką zabudowę krakowskiego „salonu” – ulicy Konopnickiej i alei Trzech Wieszczów – mówi Leszek Morys, architekt z pracowni Q3D Concept.

Debiut w Krakowie

Spółka jest zadowolona ze swojego udanego debiutu w Krakowie. Deweloper chwali się nie tylko imponującymi wynikami sprzedaży, ale także docenia entuzjastyczne przyjęcie zielonych rozwiązań przez klientów.

Kraków w ostatnich latach dokonał kolosalnego postępu w trosce o jakość życia swoich mieszkańców, cieszymy się, że możemy nasze podejście do idei zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego realizować i popularyzować również w tej lokalizacji, także przy okazji następnych inwestycji – mówi Michał Smogór.

– Biorąc pod uwagę trudne warunki i sytuację na rynku nieruchomości w czasie procesu budowy, tempo sprzedaży apartamentów w ramach inwestycji Hemma Orawska było niezwykle imponujące. Mieszkania cieszyły się regularnym zainteresowaniem – przez cały okres budowy nie odczuliśmy zastojów w sprzedaży. Aktualnie, na etapie zakończenia inwestycji, mamy jedynie 4 dostępne mieszkania – dodaje.

Hemma to po szwedzku „dom”, w którym mieszka się wyjątkowo dobrze

Nowi mieszkańcy osiedla Hemma Orawska będą cieszyć się bogatą gamą udogodnień, które zapewniają komfort i wygodę w codziennym użytkowaniu. Apartamenty zostały wyposażone w wysokiej jakości rozwiązania. Kluczowym jest system inteligentnego domu, który umożliwia zdalne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem oraz gniazdkami elektrycznymi. Dzięki temu, mieszkańcy mogą dostosować ustawienia do swoich preferencji, oszczędzając energię i gwarantując sobie optymalny komfort w swoim lokum.

Wysokie okna zapewniają obfitą ilość naturalnego światła, tworząc przyjemną atmosferę i optymalne warunki do wypoczynku. W każdym lokalu znajdują się również okienne nawiewniki antysmogowe, które dbają o czyste powietrze wewnątrz pomieszczeń. Ponadto, na terenie inwestycji znajdują się monitorowane stojaki na rowery, zachęcające do aktywnego trybu życia i dbania o zdrowie.

Mieszkania z widokiem na Wawel

Jednym z aspektów, które szczególnie docenili nabywcy mieszkań w inwestycji Hemma Orawska, jest niesamowity widok na panoramę Krakowa i Zamek Królewski na Wawelu. Apartamenty te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Klienci byli również zachwyceni tzw. salami spotkań oraz wewnętrznym dziedzińcem, który stanowi urokliwe miejsce do relaksu i spędzania wolnego czasu – dodaje Michał Smogór.

Wspomniane sale to przestrzeń wspólna, która nie tylko sprzyja spotkaniom i integracji sąsiedzkiej, ale również może służyć celom zawodowym.