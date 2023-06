Klimatyczne hotele butikowe na długi weekend

Przed nami czerwcowy długi weekend. Gdzie wypocząć? Co zobaczyć? Jako inspirację przygotowaliśmy zestawienie klimatycznych butikowych hoteli z różnych zakątków kraju.

Hotel Warszauer w Krakowie

Przy ul. Warszauera na krakowskim Kazimierzu powstał butikowy Hotel Warszauer. Jego właścicielką jest Marta Gajewska-Sąsiadek, która sama podjęła się zaprojektowania wnętrz obiektu. Kilka lat temu wykreowała markę biżuterii LAU jewellery.

Hotel Warszauer w Krakowie, fot. ONI Studio

Każdy przedmiot w Hotelu Warszauer został starannie wyselekcjonowany. We wnętrzach znajdziemy meble od światowej sławy projektantów. Pojawiają się tu takie nazwiska i marki, jak Marcel Breuer, Gubi, Norr 11, & tradition czy Cassina. Przestrzeń hotelu wypełnia również sztuka. Znajdziemy tu m.in. ręcznie robioną ceramikę KLO, rzeźby Jana Krzysztofa czy obrazy młodego artysty Tomasza Opalińskiego.

Hotel Warszauer oferuje 10 pokoi, z czego 4 to apartamenty dwupokojowe. Do dyspozycji gości jest również Śniadaniarnia, w której można zjeść posiłek przy tzw. common table. Bryła obiektu to plomba architektoniczna, która znajduje się między 4-kondygnacyjną kamienicą a XVII – wieczną Synagogą Kupa. Kubaturę budynku oraz elewację z corianu zaprojektowało biuro architektoniczne Indo z Krakowa.

Hotel funkcjonuje od wiosny 2022 r.

Hotel Saski Kraków Curio Collection by Hilton

Curio Collection by Hilton zadebiutował w Polsce w lipcu 2022 r. 117-pokojowy hotel położony jest w samym sercu Starego Miasta w Krakowie. We współpracy ze światowej sławy krakowskim fotografem Ryszardem Horowitzem, korytarze i pokoje ozdobiono portretami muzyków i kompozytorów takich jak Louis Armstrong, Aretha Franklin i innych.

Hotelu Saski Curio Collection by Hilton w Krakowie, proj. wnętrz db Group, fot. mat. prasowe

Sala Saska, zabytkowa sala balowa z ręcznie odrestaurowanymi freskami, w której występowali legendarni kompozytorzy Franciszek Liszt, Johannes Brahms i Ignacy Paderewski, została ponownie otwarta. Wśród wielu nowoczesnych udogodnień, jakie są do dyspozycji gości, jest basen, spa i centrum fitness, a także centrum biznesowe.

Rezydent Sopot MGallery

Pięciogwiazdkowy hotel Rezydent Sopot MGallery Hotel Collection, będący częścią grupy MGallery i członkiem rodziny Accor Hotels został otwarty dla gości w czerwcu ubiegłego roku. Zabytkowa secesyjna kamienica, w której się znajduje, dzięki renowacji zyskała drugie życie, a jej stylistyka bez wątpienia wpłynęła na wystrój wnętrz hotelu.

Hotelowi goście mają do dyspozycji 63 pokoje, pośród których wyodrębnić można te o standardzie Classic, Deluxe oraz wyjątkowy „Apartament Bałtycki”. Zarówno wnętrza apartamentów, jak i części wspólne hotelu utrzymane są w kameralnym stylu, który balansuje pomiędzy klasyką i nowoczesnością. Wszechobecne kolumny i sztukaterie oraz drewniana stolarka renowacyjna i elegancka posadzka lastriko są wdzięcznym tłem dla licznych artefaktów sztuki współczesnej.

Rezydent Sopot MGallery znajduje się w secesyjnej sopockiej kamienicy, do czego nawiązuje również projekt wnętrz. fot. Maciej Walczuk

Odważny styl i obecność kontrastowych deseni sprawiają, że Rezydent wpisuje się w butikowy charakter hoteli MGallery, których oferta składa się z wyjątkowych, luksusowych lokalizacji, zorientowanych na świadomego klienta.

Architekci Tremend sprawili, że wszystkie zaprojektowane przez nich przestrzenie Hotelu Rezydent mają wyjątkowy charakter. Subtelna kolorystyka, w zestawieniu z pięknymi szklanymi dekoracjami autorstwa Barańska Design - koi zmysły i sprawia, że łatwo wczuć się w niespieszny klimat towarzyszący pobytowi nad Bałtykiem.

Altus Palace w Pałacu Leipzigera we Wrocławiu

Firma deweloperska Torus z Gdańska podjęła się rewitalizacji Pałacu Leipzigera we Wrocławiu. W zabytkowym budynku powstał 5-cio gwiazdkowy hotel o nazwie Altus Palace, który otwarto dla gości 1 sierpnia. Prace renowacyjne przywróciły pałacowi jego dawną świetność, a misterne zdobienia architektoniczne i zabytkową sztukaterię znowu można podziwiać. Projekt architektoniczny renowacji budynku przygotowała pracownia Archikon z Wrocławia, natomiast za projekt wnętrz odpowiedzialna była Pracownia LOFT Magdalena Adamus.

Butikowy hotel Altus Palace w odrestaurowanych przestrzeniach dawnego Pałacu Leipzigera, fot. Piotr Gęsicki

W wyniku wielu remontów, które budynek przechodził, sztukaterie, ale także granitowy cokół czy piaskowe wykusze na elewacji były tak zalane farbą, że wzory, detale i pierwotne kolory były niewidoczne. Podczas badań stratygraficznych ściągano kolejne warstwy i udało się ustalić oryginalną kolorystykę wielu elementów. W wyniku trwających 3 lata prac konserwatorskich zostały odsłonięte i odrestaurowane przepiękne detale architektoniczne w renesansowym i barokowym stylu.

The Bridge Suites w Krakowie

Kameralna dzielnica Krakowa, Podgórze, jest miejscem, w którym powstał butikowy aparthotel The Bridge Suites. Ten butikowy obiekt wziął nazwę od niezwykłego sąsiedztwa – najstarszego w Krakowie wciąż istniejącego mostu, wraz z malowniczym zakolem Wisły dobrze widocznego z okien. Przeprawa nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, choć przez krakowian często nazywana jest Żółwim Mostem – od miękko wyprofilowanego łuku stalowej konstrukcji. Jej kształt czy charakter, budzący dziś skojarzenia ze stylem industrialnym, podsunął loftowe inspiracje projektantom The Bridge Suites. Projekt wnętrz stworzyła pracownia ID Design.

The Bridge Suites w Krakowie, proj. wnętrz ID Design. fot. Pan Pstryk

Eklektyczne wnętrza obiektu łączą więc w sobie najnowszy design oraz nawiązania do przemysłowej przeszłości Podgórza i jego dawnych pracowitych mieszkańców. Tworzywem dla architektów oraz dekoratorów stały się historyczne fotografie.

The Bridge Suites urzeka niecodzienną atmosferą. Z pozoru dobrze znany repertuar motywów stylu loftowego – z wyeksponowanym wątkiem ceglanym, surowymi odlewami betonowymi, drewnem w jego najbardziej naturalnej odsłonie czy minimalistycznymi elementami z lakierowanej na czarno stali oraz szkła – tu został wykorzystany do stworzenia wnętrz niebanalnych, intrygujących i bezpretensjonalnie luksusowych.

Hotel 1213 w Toruniu

W samym sercu toruńskiej starówki wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w ruinach Zamku Krzyżackiego znajduje się butikowy Hotel 1231. Czterogwiazdkowy obiekt tworzą dwa średniowieczne budynki – pochodzący z XIII wieku Młyn Zamkowy oraz XIV-wieczna dawna Infirmeria krzyżacka, połączone ze sobą podziemnym łącznikiem. Otworzona w 2008 roku w Młynie starsza część hotelu oczekuje na remont, z kolei Infirmeria została otwarta latem ubiegłego roku.

Aranżacyjną kropką nad „i” wnętrz Hotelu 1231 są zrealizowane przez studio Kolektyf grafiki, oznakowanie i neony we wnętrzach Infirmerii i w jej otoczeniu. fot. Restauro

Za remontem Infirmerii stoi firma Restauro specjalizująca się w konserwacjach, remontach, modernizacjach i adaptacjach architektury zabytkowej. Była zatem również mocno zaangażowana w projekt hotelu, mając znaczny wpływ na jego ewolucję i końcowy kształt. Za projektem architektonicznym stoi arch. Piotr Nogowski, z kolei za wnętrza przestrzeni wspólnych, w tym sali konferencyjnej, baru, kina, recepcji, strefy wellness i zewnętrznego patio, a także apartamentów hotelowych stworzył arch. Przemysław Maksym.

Historyczny charakter miejsca był wyzwaniem, ale jednocześnie pozwolił na stworzenie obiektu o niepowtarzalnym, nie dającym się skopiować klimacie, niekiedy "podrzucając" dodatkowe atrakcje, jak np. XIII-wieczny mur obronny zakonserwowany i wyeksponowany w łączniku komunikującym starą część hotelu z nową.

Wśród wyposażenia wnętrz odnajdziemy ikony polskiego designu, w tym m.in. kultowe fotele RM58 produkowane przez firmę Vzór w oparciu o projekt Romana Modzelewskiego z 1958 roku. Aranżacyjną kropką nad „i” są zrealizowane przez studio Kolektyf grafiki, oznakowanie i neony we wnętrzach Infirmerii i w jej otoczeniu.

The Bridge Wrocław MGallery

Wypoczywając w The Bridge Wrocław MGallery goście mogą poczuć się tak, jakby odbywali podróż w czasie. Sam hotel położony jest na Ostrowie Tumskim, w zabytkowej części Wrocławia, ale nie tylko otoczenie zabytków odpowiada tutaj za unikalny klimat. Równie ważny jest wyjątkowy design spod kreski Forum Architekci (bryła budynku) i Medusa Group (aranżacja wnętrz), które zostały docenione w konkursie World Luxury Hotel Awards.

The Bridge Wrocław MGallery położony jest na Ostrowie Tumskim, w zabytkowej części Wrocławia. fot. mat. prasowe Tetris

W projekcie budynku znajdziemy nawiązania do architektury Ostrowa Tumskiego, a we wnętrzach wielkoformatowe ryciny na ścianach, odwołujące się do dziedzictwa Wrocławia. Do Odry i dawnego mostu, w miejscu którego znajduje się dzisiaj hotel nawiązuje z kolei spektakularna ściana wodna w foyer. Lokalnością przesiąknięte są również potrawy serwowane w restauracji Craft, bazującej na lokalnych składnikach i rzemieślniczym podejściu do kuchni.

BW Premier Collection, Hotel Liberté 33 w Poznaniu

W zabytkowej willi w centrum Poznania w czerwcu minionego roku otwarto Hotel Liberté 33. Obiekt oferuje łącznie 60 pokoi, restaurację L33 Bistro & Bar oraz sklep i winiarnię Foodwine. Projekt budynku oraz rewitalizację zabytkowej willi przygotowała pracownia architektoniczna PB Architekci, z kolei wnętrza zaprojektowała Pracownia Projektowa Sucharski.

BW Premier Collection, Hotel Liberté 33 w Poznaniu, proj. PB Architekci, proj. wnętrz Pracownia Projektowa Sucharski, fot. Piotr Gęsicki

Pierwszy z budynków, czyli zabytkowa willa, została wybudowana w 1920 roku i łączy w sobie cechy neobaroku i klasycyzmu. Składa się z 5-ciu kondygnacji – na poziomie -1 znajduje się recepcja oraz restauracja Bistro & Bar L33. Druga część to nowoczesna, 5-cio piętrowa oficyna, w której podziemnej części znajduje się sauna, sala fitness oraz garaż.

BW Premier Collection, który należy do sieci Best Western Hotels & Resorts to marka starannie wyselekcjonowanych, ekskluzywnych hoteli. Oddaje ona w pełni swoje założenie, którym jest zapewnianie klientom wyjątkowych i niezapomnianych doświadczeń z pobytu pod każdym względem – doskonałej obsługi, udogodnień na miejscu oraz stylowych wnętrz, które swoim designem i wystrojem nawiązują do miasta lub regionu, w którym zlokalizowany jest obiekt. Liberté 33 oferuje łącznie 60 klimatyzowanych pokoi w czterogwiazdkowym standardzie, z bezpłatnym Wi-Fi. Na gości czekają oryginalnie urządzone wnętrza willi lub nowoczesna przestrzeń w nowej części budynku.

Saltic Resort & SPA w Łebie

7 czerwca 2022 r. grupa Saltic Hotels otworzyła w Łebie 4-gwiazdkowy, butikowy hotel Saltic Resort & SPA. To drugi obiekt hotelarza, pierwszy znajduje się w Grzybowie. Za projekt obiektu odpowiada Tomasz Walaszczyk oraz Bartłomiej Pyrzyk z pracowni P-W-A. Wnętrzem zajęły się Marcelina Gwiżdż oraz Maria Ptaszkiewicz z pracowni Nojen.

Wnętrza nowego obiektu w Łebie miały w założeniu koić nerwy i nawiązywać dialog z otaczającą go naturą. fot. mat. prasowe

Jak twierdzi inwestor, jego misją jest zapewnienie holistycznego wypoczynku pozostając w bliskości z naturą. Celem hoteli Saltic jest zapewnienie wypoczynku gościom w każdym wieku i w każdej porze roku.

Jednocześnie Saltic Hotels chcą odczarować patetyczne hotelarstwo poprzez wprowadzenie ciepłej przyjacielskiej atmosfery, młodzieńczego luzu i naturalności. Takie też miały być wnętrza nowego obiektu w Łebie, który stylistyką ma koić nerwy i nawiązywać dialog z otaczającą go naturą.