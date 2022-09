Kolej gondolowa nad zaporą w Solinie: odwiedziliśmy najnowszą atrakcję turystyczną w Bieszczadach

Od 1 lipca odwiedzający Bieszczady mogą wybrać się w podróż widokową koleją gondolową nad zaporą w Solinie. Sprawdziliśmy, jak prezentuje się najnowsza stacja PLK, multimedialna wystawa o Jeziorze Solińskim oraz wieża widokowa.

W czerwcu 2021 r. Polskie Koleje Linowe oraz Polski Fundusz Rozwoju ogłosiły budowę nowej inwestycji, która ma stać się jedną z głównych atrakcji turystycznych regionu. Po ponad roku pierwsi turyści od 1 lipca tego roku mogą wyjechać koleją z centrum Soliny na Górę Jawor.

- Inwestycja w Solinie to modelowy przykład, w jaki PFR skutecznie realizuje strategię rozwoju i budowy wartości PKL od momentu przejęci spółki w 2019 r. Bieszczady to wyjątkowy region, z ogromnymi walorami krajobrazowo-przyrodniczymi. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji uda nam się w pełni wykorzystać jego ogromny potencjał i przyciągnąć nowych turystów, przy jednoczesnym zachowaniu charakteru i naturalnych walorów środowiskowych tego miejsca. To największa do tej pory inwestycja PKL, ale plany spółki są ambitne i uwzględniają rozwój dotychczasowych ośrodków, a także nowe inwestycje, które przyczynią się do wzrostu wartości spółki – mówił na otwarciu Paweł Borys, prezes PFR.