Kolej po 20 latach wróci do Jastrzębia-Zdroju. Ogłoszono przetarg na prace projektowe

Jastrzębie-Zdrój zyska połączenie kolejowe z Katowicami, dzięki Rządowemu Programowi Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na zaprojektowanie zadania „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”.

Jastrzębie-Zdrój jest największym miastem, liczącym ok. 90 tys. mieszkańców, pozbawionym od 2001 roku dostępu do kolei. Dzięki odbudowie linii kolejowej mieszkańcy zyskają szybkie i wygodne połączenie z Katowicami. Szacowany czas podróży między tymi miastami wyniesie około 72 minuty. W ramach projektu wybudowana zostanie nowa jednotorowa linia o długości ok. 20 km na odcinkach: Jastrzębie-Zdrój Centrum – Pawłowice Śląskie oraz Żory – Orzesze. Trasa zostanie zelektryfikowana, dzięki czemu przewoźnicy będą mogli wykorzystywać nowoczesne, ekologiczne pojazdy. Pociągi będą mogły kursować z prędkością do 120 km/h.

Mieszkańcy południowo-zachodniej części woj. śląskiego zyskają lepszy dostęp do kolei, dzięki budowie przystanków: Jastrzębie-Zdrój Szkolna, Jastrzębie Bzie, Żory Baranowice, Żory Aleja Zjednoczonej Europy, Palowice Kolonia, Orzesze Zawada oraz modernizacji stacji w Pawłowicach Śląskich. Wszystkie obiekty będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Perony zostaną przystosowane do obsługi osób o organicznych możliwościach poruszania się.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na zaprojektowanie zadania „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”. Planowana jest realizacja zadania w latach 2023 – 2025. Roboty budowlane mogłyby być realizowane w latach 2026 – 2029. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to 475 mln zł netto.

Siedem projektów z województwa śląskiego w programie Kolej Plus

Na liście podstawowej Programu Kolej Plus w województwie śląskim jest łącznie siedem projektów. Oprócz budowy kolei do Jastrzębia-Zdroju, w grudniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz prezydenci i burmistrzowie miast Bytom, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Mikołów, Pyskowice, Ruda Śląska (liderzy projektów) podpisali umowy na realizację projektów z Programu Kolej Plus. Oznacza to, że wszystkie zakwalifikowane projekty z woj. śląskiego są w realizacji. Szacowana wartość wszystkich inwestycji to ok. 2 mld zł.