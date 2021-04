Kolej przyjazna rowerzystom. Przybywa miejsc do zaparkowania rowerów

Z roku na rok zwiększa się liczba rowerowych „parkingów” obok kolei. Można łączyć ekologiczne podróże pociągiem i rowerem.

Ponad 800 stojaków rowerowych zamontują w 2021 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W ubiegłym przybyło ponad 950 stojaków na 120 stacjach i przystankach.

Najwięcej miejsc na jednoślady zamontowano w 2020 r. w woj. mazowieckim – na 19 stacjach i przystankach 216 stojaków. Ponad 150 stojaków na 14 stacjach i przystankach przybyło w woj. małopolskim. Ponad 100 dodatkowo ustawiono na 13 stacjach i przystankach w woj. lubelskim.

Ponad 4600 stojaków przygotowała także spółka PKP S.A. przy ponad 300 dworcach.

Stojaki rowerowe przy stacjach i przystankach oraz dworcach kolejowych to doskonała możliwość połączenia podróży koleją i jazdy na rowerze. Pociąg i rower to dwa uzupełniające się, przyjazne środowisku środki transportu. Montując stojaki, kolejarze ułatwiają rowerzystom nie tylko dostęp do oferty kolei, ale także promują ekologię i zdrowy styl życia. Coraz łatwiej jest także przewozić rowery pociągiem.

Dzięki PLK rowerzyści mogą skorzystać z blisko 9 tys. stojaków rowerowych na ponad 1500 stacjach i przystankach. Rowerowe „parkingi” montowane są jak najbliżej peronów w miejscach oświetlonych. Takie rozwiązanie ułatwia podróżnym – cyklistom łączenie podróży koleją i rowerem. Montaż konstrukcji – ważnych dla pasażerów korzystających z rowerów, realizowany jest dzięki środkom budżetowym oraz projektom współfinasowanym ze środków unijnych.

Miejsca stojaków są wybierane m.in. na podstawie zgłoszeń rowerzystów, lokalnych stowarzyszeń i samorządów. Sugestie, gdzie powinny być stojaki rowerowe można zgłaszać na Facebooku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Ponad 4600 stojaków przygotowała także spółka PKP S.A. przy ponad 300 dworcach. Np. przy dworcu Wrocław Główny rowerzyści mogą korzystać z 200 miejsc dla jednośladów. Rower zostawimy też m.in. w Brzegu, Lublińcu, Czeremsze, czy w otwartych w tym roku zmodernizowanych dworcach w Pszczółkach, Boguszowie-Gorcach, Imbramowicach. Niektóre miejsca postojowe dla rowerów są wyposażone w słupek serwisowy z podstawowymi narzędziami. Montaż stojaków i wiat rowerowych jest standardem przy modernizacji i budowie nowych dworców.