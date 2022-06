Kolejka Parkowa Maltanka ma już 50 lat

Kiedy kolej na Malcie rusza, raduje się dziecka dusza - taki napis znalazł się na transparencie w dniu otwarcia Maltanki, czyli 21 lipca 1972 roku. Nadal jest on aktualny. W sobotę, 18 czerwca, poznańska kolejka świętować będzie 50. urodziny. Z tej okazji zorganizowany zostanie festyn rekreacyjny dla rodzin, a wieczorem odbędzie się pokaz pojazdów wąskotorowych.

- Kolejka Parkowa Maltanka jest dziś niewątpliwie jedną z najbardziej znanych atrakcji Poznania. Od lat cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród mieszkanek i mieszkańców, jak i turystów. Przejażdżka nią wzbudza radość u młodszych i starszych, a zgromadzony tabor przyciąga zainteresowanie miłośników wąskotorówek - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

- Ten jubileusz to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla MPK Poznań, które jest operatorem Kolejki, ale dla całej społeczności Miasta. Dlatego 50-lecie Maltanki będziemy świętować wspólnie.- Na sobotę, 18 czerwca zaplanowany jest rekreacyjny festyn rodzinny z mnóstwem atrakcji, a w godzinach wieczornych - pokaz pojazdów wąskotorowych należących do MPK Poznań oraz naszych przyjaciół - mówi Krzysztof Dostatni, prezes Zarządu MPK Poznań. - Jestem przekonany, że to wydarzenie, także z uwagi na możliwość zobaczenia unikalnych w skali kraju pojazdów wąskotorowych oraz zapowiadany udział innych przewoźników, przyciągnie wielu młodszych i starszych miłośników kolei wąskotorowych z całego regionu.

Festyn odbędzie się w godz. 12 - 17. Wśród atrakcji przewidziano m.in. przejażdżki drezyną, malowanie kartonowych ciuchci, mobilne planetarium, występy i konkursy (także o kolejce Maltanka) z nagrodami. Wielkopolskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa, które tworzy izbę pamięci "Stacja Stęszew", przygotuje plenerową wystawę zbiorów związanych z dawną techniką kolejową, umundurowaniem i archiwalnymi dokumentami. Na stacji Maltanka pojawią się natomiast fotografie pokazujące, jak przed laty wyglądała kolejka.

Na godz.22.00 zaplanowano pokaz taboru wąskotorowego ("światło, dźwięk i para"). Zobaczyć będzie można m.in. parowozy: Borsig Bn2t z Maltanki, Lowa 26004 z Towarzystwa Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu, czekamy na potwierdzenie przyjazdu parowozu HF 2257 z 1918 roku, będącego własnością Parkeisenbahn Cottbus - zaprzyjaźnionej kolei parkowej z Cottbus w Niemczech. Nie zabraknie także pojazdów spalinowych: zaczynając od legendarnego "ryjka", który w tym roku obchodzi 90. urodziny i wraca na Maltankę po wieloletnim postoju, poprzez lokomotywę WLs50 nr 100 pamiętającą Kolej Harcerską na Dębinie, kończąc na przemysłowej lokomotywie spalinowej typu GLs30 z Białośliwia.

Niezależnie od tych wydarzeń w godzinach od 10.00 do 19.00 będą realizowane przewozy pasażerskie z wykorzystaniem taboru MPK Poznań, a także "gości" (zgodnie z taryfą biletową Kolejki Parkowej Maltanka). Pasażerowie będą mieli możliwość przejażdżki m.in. wagonami Żnińskiej Kolei Wąskotorowej oraz wagonami z TWKP z Białośliwia. Udostępniona zostanie także odnowiona "kowbojka", czyli wagon Bxhi 00300014 254-1. Został on wyprodukowany prawdopodobnie w 1912 roku i początkowo służył jako wagon bagażowy. W toku eksploatacji został przebudowany na klasyczny wóz pasażerski z ustawionymi wzdłuż ścian bocznych ławkami i przedłużonymi pomostami wejściowymi. Wagon wystąpił podczas obchodów 30-lecia Maltanki, a następnie przez wiele lat pełnił służbę w Białośliwiu. Wraz z pozostałymi pojazdami z kolekcji Poznańskiego Klubu Modelarzy Kolejowych znalazł się na stanie MPK Poznań i obecnie jest najstarszym czynnym wagonem pasażerskim na Kolei Parkowej Maltanka.

W miarę możliwości kursy wspomnianymi składami będą odbywać się przez cały długi weekend czerwcowy, aby wszystkim zainteresowanym umożliwić przejazd - dokładny harmonogram zostanie udostępniony po ustaleniu szczegółów technicznych. Bieżące informacje dotyczące wydarzenia będzie można znaleźć na Facebooku - 50-lecie Kolejki Parkowej Maltanka.

