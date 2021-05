Kolejna artystyczna ściana w przyozdobi Poznań

W tunelu pod ul. Niestachowską na poznańskim Golęcinie rozpoczęły się prace związane z powstaniem muralu, zaprojektowanego przez studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Szkic naniesie na ściany tunelu specjalista od murali Łukasz Gierlak, który będzie czuwał również nad tym, by "kolorowanie" murów przez mieszkańców przebiegało zgodnie z projektem.

- Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego malowania i jednocześnie apelujemy o bezpieczne zachowanie - mówi Łukasz Miadziołko, dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. - W trakcie akcji musimy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego. Jeśli chętnych do pomocy przy powstawaniu muralu będzie dużo, być może będzie trzeba poczekać na swoją kolej. Malujemy przez dwa dni, od godziny 10.00 do 20.00. Czasu i farb na pewno starczy dla wszystkich - uspokaja dyrektor POSiR.

Na ścianach tunelu pod ulicą Niestachowską powstaną dwie kompozycje. Po jednej stronie pojawią się motywy kojarzone z Sołaczem - m.in. park, mostki na Bogdance, łabędzie. Mural zdobiący przeciwną ścianę przypomni poznaniakom, że Golęcin to miejsce, w którym harmonijnie koegzystują sport i natura. Obok murali w tunelu pojawią się również kody QR. Po ich zeskanowaniu smartfonem będzie można obejrzeć zaprojektowane przez studentów animacje oraz dowiedzieć się nieco więcej o historii Sołacza i Golęcina.

Murale były projektowane w ramach zajęć na UAP pod opieką wykładowców: Wojciecha Hoffmanna, Marcina Markowskiego, Mateusza Kokota i Grzegorza Myćki.