Kolejna część projektu Tramwaj do Wilanowa. Ogłoszono przetarg

Przetarg na budowę kolejnego połączenia tramwajowego na Mokotowie został ogłoszony.

Mieszkańcy dzielnicy otrzymają wygodny dojazd do stacji metra, a w przyszłości szybkie połączenie z Wolą i Wilanowem.

Prace po rozpoczęciu budowy maja potrwać dwa lata.

Planowany koszt inwestycji to 48,5 mln złotych netto.

To krótka, ale ważna część projektu „Tramwaj do Wilanowa”. Trasa tramwajowa na Rakowieckiej pozwoli na dojazd do stacji metra Pole Mokotowskiego i połączy ul. Puławską z al. Niepodległości. Oznacza to, że do kolejnych miejsc w stolicy będzie można dojechać tramwajem. Przejazd z Wilanowa do metra przy Polu Mokotowskim zajmie około 15 minut, a z ul. Dolnej – mniej niż 10 minut.

Tramwaj na Rakowieckiej, wizualizacja, fot. ZTM Warszawa

Jaka będzie trasa na Rakowieckiej?

Tramwajarze zbudują około 1 km nowych torów na ul. Rakowieckiej – między Puławską a Aleją Niepodległości. Przebudują także skrzyżowanie przy Alei Niepodległości. Nie trzeba będzie zmieniać całego węzła przy Puławskiej, bo właśnie teraz prowadzone są na nim prace. Do wykonania pozostanie jedynie połączenie z ulicą Rakowiecką.

Zaplanowano je w taki sposób, żeby ograniczyć utrudnienia dla ruchu tramwajowego w czasie prac na Rakowieckiej. Tory na tej ulicy pobiegną północną stroną i zajmą część obecnej jezdni. Do dyspozycji kierowców będzie dwukierunkowa jezdnia o szerokości około 6 metrów – po południowej stronie. Ulica nabierze kameralnego charakteru i będzie przypominać drugą część Rakowieckiej, między al. Niepodległości a Wołoską, gdzie jeżdżą tramwaje. Prace obejmą też przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem. Powstaną cztery nowe perony tramwajowe.

Nowa trasa będzie wymagała zasilania tramwajów w energię elektryczną. Wiąże się to z modernizacją podstacji trakcyjnej przy ul. Wiśniowej.

Przebudowana zostanie też infrastruktura podziemna, czyli m.in. instalacje elektryczne, sieć gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna.

Zielone tory, nowe drzewa

Na Rakowieckiej będą zielone tory z rozchodnikiem, a ich długość wyniesie około 500 metrów. To będą kolejne takie tory w stolicy – jest ich już ponad 28 km. Zaplanowano też zasadzenie 46 dużych drzew w tzw. standardzie warszawskim, co oznacza, że w momencie sadzenia będą miały obwód pnia 25 cm. Wysokość nowych drzew to 5 metrów, co oznacza że będą sięgać drugiego piętra. Oprócz drzew zostanie zasadzonych ponad 900 krzewów i ponad 3 tys. bylin, traw i cebulek kwiatowych.

Tu już kiedyś był tramwaj

Podobnie jak na budowanych trasach do Wilanowa i na Kasprzaka, również po Rakowieckiej jeździł już kiedyś tramwaj. Tory dokładnie na tym samym odcinku, także na północnej części ulicy, istniały do 1967 roku. Lata 60. i 70. nie były dobrym czasem dla tramwajów w stolicy. Wiele tras zlikwidowano uważając, że rozwiąże to problem zakorkowania ulic.

To już jednak przeszłość, a budowa nowych tras tramwajowych staje się światowym trendem. Od 1985 roku liczba miast na świecie, gdzie są tramwaje, zwiększyła się z 250 do ponad 400.