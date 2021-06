Kolejna kamienica na Pradze-Północ po rewitalizacji

Zakończyła się kompleksowa modernizacja kolejnej kamienicy na warszawskiej Pradze-Północ. Klucze do odnowionych mieszkań otrzymali dziś pierwsi lokatorzy budynku przy ul. Łochowskiej 31.

W przekazaniu kluczy brała dziś udział zastępczyni prezydenta Aldona Machnowska-Góra. – Ulica Łochowska to jeden ze sztandarowych przykładów rewitalizacji na Pradze-Północ. Dawny blask odzyska przy tej ulicy aż 6 praskich kamienic. Bardzo się cieszę, że do wyremontowanej kamienicy wrócą też jej poprzedni mieszkańcy – powiedziała Aldona Machnowska-Góra.

Jedną z osób, która otrzymała dziś klucze był Robert Kornatowski, który mieszkał w kamienicy przed remontem. – Jestem zadowolony, bo wracam do siebie. Wcześniej w budynku były drewniane schody i stropy, słuchać było każdy krok sąsiada. Do toalety musieliśmy wychodzić na zewnątrz. Teraz kamienica zmieniła się nie do poznania, jest o wiele wyższy komfort. Można podłączyć się do kablówki, internetu. Jest nawet winda dla niepełnosprawnych – tym faktem jestem najbardziej zaskoczony – mówił dzisiaj pan Robert.

Kamienica przy ul. Łochowskiej 31 została wybudowana w 1920 roku. Czterokondygnacyjny budynek odzyskał swój przedwojenny blask i urok. Został ocieplony, otynkowany oraz doposażony w windę i platformę dla osób z niepełnosprawnościami. Wymienione zostały stropy, okna i drzwi. Dzięki nowej aranżacji powstało 14 nowych, w pełni wyposażonych lokali mieszkalnych i jeden użytkowy. Budynek ma też centralne ogrzewanie. Dodatkowo powstało miejsce odpoczynku dla mieszkańców, zielony ogród z ławkami oraz nowoczesna altana śmietnikowa.

– Remont kamienicy przy ul. Łochowskiej to dowód na to, jak zmienia się Praga-Północ. Co roku przywracamy dawny blask kolejnym budynkom. Część mieszkańców wraca do swoich dawnych mieszkań, niektórzy przeniosą się tutaj z innych części dzielnicy. Jestem pewna, że będą tu szczęśliwi – powiedziała burmistrz Ilona Soja-Kozłowska.

Dotąd na ulicy Łochowskiej zostały zmodernizowane 4 kamienice, pod numerami 40, 39, 37 i 31 za ponad 10 milionów złotych. To nie koniec zmian w tym rejonie. Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami realizuje jeszcze dwa inne duże remonty, budynków pod numerami 38 a i 43 - za prawie 11 milionów. Dzielnica na zmianę wizerunku tej ulicy przeznaczyła ponad 20 milionów złotych.