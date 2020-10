Kolejna kamienica w Łodzi odzyskuje blask. Powstaje ryneczek, zielony skwer i pracownie artystyczne

Trwają intensywne prace rewitalizacyjne kamienicy przy ul. Kilińskiego 39 w Łodzi. Powstają w niej mieszkania komunalne, lokale usługowe oraz pracownie artystyczne. Obok kamienicy będzie zadaszony ryneczek oraz zielony skwer.

REKLAMA

Ulica Kilińskiego, na odcinku od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Jaracza, przechodzi rewitalizacyjne przeobrażenie.

- Przy ul. Kilińskiego 39 w miejscu, gdzie przez lata był dziki parking i nieuporządkowane targowisko, powstaje ryneczek ze stylowym zadaszeniem. Intensywnie zmienia się też stojąca w tym miejscu kamienica. Rzucającą się w oczy zmianą w wyglądzie budynku są okna oraz 12 balkonów, które pojawiły się na dotychczas ślepej ścianie, od strony ul. Kilińskiego. Część powierzchni budynku przeznaczona została na mieszkania, część na lokale użytkowe – mówi Joanna Skrzydlewska, wiceprezydent miasta Łodzi.

W zrewitalizowanej kamienicy, do której mieszkańcy wprowadzą się wiosna 2021 r., będzie 7 mieszkań komunalnych, jedno mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dwie pracownie twórcze oraz 3 lokale użytkowe dla mikroprzedsiębiorców.

Wiceprezydent Joanna Skrzydlewska podkreśla: - Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zamontowano w nim specjalną windę, a wejście do budynku będzie możliwe z poziomu terenu.

Jak informuje Adam Szewczyk, z firmy PRIMBUD realizującej inwestycję przy ul. Kilińskiego 39, prace przy elewacji kamienicy dobiegają końca. Trwa budowa zadaszenia ryneczku i będzie ono wyposażone w szklany świetlik. Obok posadzonych zostanie 12 drzew. Dodatkowo na kamienicy zamontowane zostały budki dla jeżyków.

Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi dodaje: - Na skwerze Aliny Margolis-Edelman, który znajduje się u zbiegu ulic Kilińskiego i Jaracza trwają intensywne prace. Będzie to funkcjonalne i estetyczne miejsce pełne zieleni, na którym znajdzie się m.in. plac zabaw oraz publiczna toaleta. Prace prowadzono tak, by zachować rosnące w tym miejscu drzewa. Dodatkowo dosadzimy też nową zieleń. Nieco dalej, przy skrzyżowaniu z ul. Rewolucji 1905 r. powstaje kolejny zielony skwerek z pergolami. O takie miejsce wypoczynku prosili mieszkańcy podczas konsultacji. Wszystkie te nowe, przyjazne mieszkańcom przestrzenie będą gotowe do końca 2020 roku.

Koszt inwestycji przy ul. Kilińskiego 39 to ponad 6 mln. zł.