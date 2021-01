Kolejna łódzka kamienica przejdzie rewitalizację. Obok powstanie zielone podwórko

Jak podaje Uml.lodz.pl, wystartowały intensywne prace w kolejnej łódzkiej kamienicy. Przy ul. Wschodniej 45 powstaje przyjazne, zielone podwórko, komfortowe mieszkania komunalne, pracownie i lokale dla mikroprzedsiębiorców oraz przejście do ul. Piotrkowskiej.

Budynek przy u. Wschodniej 45 zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Powstanie w nim 48 mieszkań komunalnych, 1 mieszkanie chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą, 12 lokali usługowych przeznaczonych na wynajem oraz 4 pracownie twórcze. Wszystkie one zostaną oddane do użytkowania w 2021 r.

W ramach remontu przy ul. Wschodniej 45 zostanie wyburzony mur, stanowiący zachodnie ogrodzenie działki. Dzięki temu powstanie przebicie do ulicy Piotrkowskiej, poprzez działkę przy ul. Piotrkowskiej 22. Na podwórku będą ławki i altany oraz stojaki na rowery. Nawierzchnia podwórza zostanie wymieniona i odnowiona. Zostanie wykonana z kostki brukowej.

Na wyznaczonych terenach zielonych zostaną posadzone krzewy i drzewa, a wokół nich będzie zasiany trawnik. Dodatkowo na altanie powstanie trejaż z roślinnością pnącą. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

Wartość prac przy ul. Wschodniej 45 to 17,5 mln zł.