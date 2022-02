Kolejna łódzka perełka w toku rewitalizacji

Za pół roku zostanie oddana do użytku kolejna kamienica wyremontowana w ramach łódzkiego programu rewitalizacji. Przy ul. Rewolucji 29 będą mieszkania i lokale użytkowe.

Przed remontem budynek był w opłakanym stanie. Trudno było uwierzyć, że to nieruchomość wpisana do rejestru zabytków. Dzisiaj frontowy budynek znowu wygląda jak przed wiekiem, kiedy go wybudowano.

Przy ul. Rewolucji 29 do finiszu zmierza kolejna inwestycja w programie rewitalizacji centrum. Już rok temu zobaczyliśmy efekty prac na fasadzie zabytkowego gmachu. Kiedy ekipa budowlana rozebrała rusztowania, przechodniom ukazała się piękna, jasna elewacja, bogato zdobiona dekoracjami.

Ostatni dzwonek na ratowanie zabytku

- Już cała inwestycja zmierza do finału. Odbudowaliśmy oficynę, która częściowo zawaliła się na początku prac, bo była w tak złym stanie. To był ostatni dzwonek na ratowanie tego zabytku i udało się. Dzisiaj ekipa prowadzi prace wykończeniowe we wnętrzach i szykuje lokale pod nowych lokatorów i najemców – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Zabytek został gruntownie odnowiony. Ma wyremontowane piwnice, nowy dach, wzmocnione i wymienione stropy, nową stolarkę okienną i drzwiową. Ekipa budowlana położyła nowe instalacje i podłączyła kamienicę do sieci centralnego ogrzewania. Na ścianach położone są już nowe tynki, odnowione zostały i odbudowane klatki schodowe.

Podwórko z jaśminowym szpalerem

- Zajmiemy się także podwórkiem, ułożymy nową nawierzchnię, posadzimy zieleń, w tym jaśminowy szpaler, ustawimy ławki, zamontujemy oświetlenie, zbudujemy pergolę. Będzie to świetne miejsce na sąsiedzkie spotkania i pogawędki. Inwestycja zostanie oddana do użytku w sierpniu – zapowiada Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich.

W kamienicy przy ul. Rewolucji 29 powstanie 26 mieszkań komunalnych z osobnymi kuchniami lub aneksami kuchennymi, cztery lokale usługowe i miejsce do sąsiedzkich spotkań.

Wartość inwestycji to 9,8 mln zł.