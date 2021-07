Kolejna łódzka ulica zamieni się w zielony podwórzec

Rozpoczyna się przebudowa odcinka ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich między ulicą Więckowskiego a ulicą Zieloną w Łodzi. To modelowy przykład partycypacji mieszkańców i społeczników w procesie rewitalizacji - między innymi dobór zieleni był konsultowany z mieszkańcami oraz Społecznymi Opiekunami Drzew.

– Przyzwyczailiśmy się już, że Stare Polesie stało się Zielonym Polesiem. Sukcesywnie dążymy do tego, by tę ideę, zaakceptowaną i pokochaną nie tylko przez okolicznych mieszkańców, ale przez wszystkich łodzian, dalej wdrażać w życie. Dlatego rozpoczynamy przebudowę kolejnego odcinka ulicy na Starym Polesiu. Tym razem będzie to odcinek ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich między ulicami Więckowskiego a Zieloną, który zamieni się w pełen zieleni woonerf. Na tej ulicy są przepiękne kasztanowce. Uzupełnimy tu drzewostan, dosadzając 9 kasztanowców czerwonych. To drzewa, które mają piękne karminowe kwiaty, ale przede wszystkim dobrze adoptują się w miejskiej przestrzeni. Na przebudowanym odcinku pojawią się również krzewy i byliny, tak jak na wcześniej przebudowanym tej ulicy. Pojawią się tu szerokie, dwumetrowe chodniki, które jedynie przy drzewach będą się zwężały, tak by zapewnić dobre warunki do ich wegetacji. Nie zabraknie również małej architektury, czyli ławek, stojaków na rowery czy koszy na śmieci. Dodatkowo, przy kamienicy z numerem 9 zbudujemy zdój uliczny. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli cieszyć się kolejnym zazielenionego fragmentem Starego Polesia, które już jest Zielonym Polesiem – mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi i dodaje: – Projekt tego miejsca był konsultowany z okolicznymi mieszkańcami. Chcieliśmy dopasować go do ich potrzeb. Tak by stał się kolejnym przyjaznym zielonym miejscem, ale miał też dla mieszkańców wymiar praktyczny.

– Rozpoczynamy przebudowę kolejnej części ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. Prace rozpoczną się od wymiany wodociągu między ulicami Więckowskiego a 6 Sierpnia. Zadanie to wykona Łódzka Spółka Infrastrukturalna. Wykonawca przywiózł już pierwsze elementy wodociągu, dokonał niezbędnych wygrodzeń oraz zabezpieczył drzewa. Po zakończeniu prac przy wodociągu, Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi ułoży nową nawierzchnię ulicy oraz chodników. Powstanie ona z kostki betonowej, a miejsca parkingowe zostaną wyłożone kostką granitową. Zainstalujemy też nowe oświetlenie i małą architekturę, czyli zdrój uliczny, stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci. Przybędzie też zieleni, tak by przebudowany fragment ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich wyglądał podobnie jak już zmodernizowany odcinek między ulicami 1 Maja a Więckowskiego – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Na przebudowywanym odcinku ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich powstanie 17 miejsc postojowych. Na całej 200-metrowej długości nowego woonerfu pojawi się mała architektura: kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery. Przebudowane zostanie również odwodnienie oraz zamontowane nowe, energooszczędne oświetlenie. Posadzone zostaną drzewa oraz standardowe rabaty z krzewami i bylinami.

Prace powinny zakończyć się w lutym 2022 r.

Wartość kontraktu wynosi 3,2 mln zł.

Przebudowa ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich to nie jedyne zadanie, jakie Zarząd Inwestycji Miejskich realizuje na Zielonym Polesiu. W niedalekim sąsiedztwie trwa modernizacja tzw. kolanka u zbiegu ulic Próchnika i Lipowej, gdzie prowadzone są prace przy modernizacji wodociągu.