Kolejne dworce w trakcie przebudowy

Nowoczesne, niewielkie, proekologiczne i bez barier – takie będą już niebawem nowe dworce Dębe Wielkie i Chrzęsne na Mazowszu. Prace budowlane w obydwóch lokalizacjach już się rozpoczęły.

Obecnie na bardziej zaawansowanym etapie jest inwestycja przy budowie dworca Dębe Wielkie. Wykonawca zakończył tam już prace przygotowawcze, niwelację terenu, a także rozpoczął budowę fundamentów nowego obiektu. Natomiast budowa nowego dworca w Chrzęsnem dopiero się rozpocznie. Do tej pory wykonano już prace przygotowawcze i uruchomiono dworzec tymczasowy.

Obydwa nowe dworce zostaną zrealizowane w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych według autorskiego pomysłu PKP S.A. Nowe budynki stacyjne powstaną jako obiekty typowe. Będą posiadać nowoczesną, minimalistyczną i funkcjonalną formę architektoniczną. Pod wiatą zlokalizowano dwa minipawilony. Mieszczą one część pasażerską, gdzie zaprojektowano poczekalnię (wyposażoną m.in. w ławki, gabloty, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, system informacji głosowej) i toalety oraz część handlowo-usługową. Pod zadaszeniem zlokalizowano również ławki dla podróżnych, a także stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy jednośladów. Dominantą obydwóch obiektów będzie wieża zegarowa o wysokości 8 metrów. Jej elewacja zostanie wykończona czerwoną rustykalną płytką klinkierową z charakterystycznymi wgłębieniami oraz zadrapaniami. Z kolei pawilony będą niemal w całości przeszklone. Dzięki temu w poczekalniach i częściach przeznaczonych pod lokal handlowo-usługowy zapewniono nie tylko odpowiedni dostęp światła dziennego, ale uwzględniono współczesne trendy w architekturze.

– Początek prac budowlanych na dworcach Chrzęsne i Dębe Wielkie to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy dwóch niewielkich miejscowości na Mazowszu zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesne i proekologiczne budynki dworców staną się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwią pasażerom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Chrzęsne i Dębe Wielkie to całkowicie nowe dworce budowane w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Będą to budynki nowoczesne, komfortowe, ekologiczne i spełniające najwyższe standardy obsługi podróżnych, a przy tym idealnie dopasowane swoją wielkością do obsługiwanego ruchu podróżnych. Jestem przekonany, że po zakończeniu inwestycji, nowe dworce i ich odnowione otoczenie znajdą uznanie mieszkańców – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Dbamy o zrównoważony rozwój kraju. Wspieramy ważne dla wszystkich Polaków inwestycje, zarówno w dużych, jak i małych ośrodkach. Dzięki Funduszom Europejskim i dotacjom z budżetu państwa powstaną na kolejowej mapie Polski kolejne dworce. Będą one nowoczesne, proekologiczne i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.