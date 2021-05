Kolejne kamienice w Łodzi przechodzą rewitalizację

Kolejne kamienice w śródmieściu Łodzi odzyskają blask, informuje UM Łódź. Powstaną w nich mieszkania komunalne i lokale dla mikroprzedsiębiorców. Nie zabraknie również zieleni.

Wszystkie budynki składające się na nieruchomości przy ul. Północnej 7 i 23 zostaną całkowicie odnowione, zyskają nowe elewacje oraz zostaną podłączone do centralnego ogrzewania.

– Na początku czerwca 2020 roku miasto podpisało umowy na generalny remont i przebudowę budynków przy ul. Północnej 7 i 23. W obu kamienicach powstanie blisko 60 komfortowych mieszkań komunalnych, z których wiele będzie przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Powstaną też lokale dla mikroprzedsiębiorców. Ale to nie wszystko. Przy ul. Północnej 23 będzie placówka opiekuńczo-wychowawcza ze świetlicą artystyczną oraz środowiskowy dom samopomocy. To dobry przykład rewitalizacji rozumianej jako proces budowlany połączony z rewitalizacją społeczną. W tej chwili kończy się etap projektowania i przygotowujemy się do rozpoczęcia prac budowlanych. Oddamy do użytkowania w pełni wyposażone, komfortowe mieszkania. Zmieni się również podwórze. Powstanie na nim strefa relaksu, czyli przyjemne miejsca do wypoczynku i sąsiedzkich spotkań. Pojawią się trawniki oraz posadzone zostaną liczne krzewy i drzewa. Dodatkowo na ścianach budynków zamontujemy specjalne stelaże, przy których będą posadzone rośliny pnące, tworzące efekt zielonych elewacji – mówi cytowany przez Lodz.pl, Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi.