Kolejne łódzkie kamienice na finiszu prac

W tym roku centrum Łodzi wzbogaci się o kolejne kompleksowo odnowione kamienice. Kończą się remonty przy ul. Rewolucji 13,15 i 17.

REKLAMA

Przy ul. Rewolucji dobiega końca remont trzech kamienic.

Wartość inwestycji to ponad 21 mln zł.

Finał remontu przewidziano na grudzień 2023.

Przy ul. Rewolucji w Łodzi trwa remont trzech kamienic. Powstają tu 52 komfortowe mieszkania komunalne oraz 5 lokali dla przedsiębiorców. Obok mieszkań działać będą dwie świetlice środowiskowe z udogodnieniami dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Wykonawca prowadzi prace związane z nasadzeniami zieleni, ich efektem będzie zielone i przyjazne podwórze. Ponadto trwa montaż stolarki drzwiowej i paneli podłogowych. W najbliższych tygodniach kontynuowane będą prace przy budowie ogrodzenia pomiędzy ul. Rewolucji 15 a ul. Wschodnią 50, montaż kanałów wentylacyjnych i barierek na klatkach schodowych.

Dzięki inwestycjom kamienice zmienią się nie do poznania, zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Mieszkania i lokale użytkowe zostaną wyposażone we wszystkie media, w tym podłączone do sieci centralnego ogrzewania. Jest nowa instalacja gazowa i odnowione zostały instalacje elektryczna oraz wodna.

Ciekawostką jest mural, który został wykonany na jednej ze ścian kamienicy przy ul. Rewolucji 15. Charakterystyczne ,,kurki” to motyw, który został odkryty przy okazji modernizacji kamienicy przy ul. Legionów 20.