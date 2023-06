Kolejne łódzkie kamienice odzyskują dawny blask dzięki programowi rewitalizacji

Struga 17 i Legionów 51 - w tych łódzkich kamienicach kończą się właśnie remonty prowadzone z miejskimi dofinansowaniem.

Miejski program dopłat do remontów budynków adresowany jest do wspólnot mieszkańców lub prywatnych właścicieli, którzy chcą przywrócić najwyższą estetykę oraz stan techniczny posiadanym domom. Miejskie dofinansowanie najczęściej dotyczy remontów fasad, balkonów, elewacji widocznych dla przechodniów lub przejazdów bramowych wiodących na ogólnodostępne podwórza, czyli tych części budynku, które są dostępne dla ogółu mieszkańców. Finansowe wsparcie miasta jest zachętą do podjęcia działań, które przekładają się na poprawę jakości życia nie tylko mieszkańców danej nieruchomości, ale wszystkich mieszkańców miasta.

W 2022 r. roku w ramach dotacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji rozdysponowano kwotę 6 mln zł, która przełożyła się na 27 odnowionych budynków. We wcześniejszych latach realizowano około 10-14 remontów. Wnioskodawcy mogą liczyć na pokrycie nawet 50 proc. kosztów planowanych prac. Głównymi kryteriami kwalifikacji jest położenie nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, a jest to teren wykraczający poza Śródmieście, obejmujący także sąsiadujące z nim rejony pozostałych łódzkich dzielnic.