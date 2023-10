Kolejne perony już po przebudowie

Na trasie z Chojnic do Kościerzyny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizował w sumie 9 przystanków i stacji.

Podróżni wygodniej wsiadają do pociągów z przebudowanych peronów w Powałkach, Raduniu i Lipuskiej Hucie.

Perony są wyższe, zamontowano na nich wiaty, ławki i poręcze do odpoczynku na stojąco, oznakowanie z gablotami oraz energooszczędne oświetlenie.

Do nowych peronów są wygodne dojścia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Przebudowane perony na stacjach i przystankach na linii kolejowej nr 211 Chojnice – Kościerzyna zachęcają do podróży koleją. Podróżni korzystają już z nowych peronów w Powałkach, Raduniu i Lipuskiej Hucie. Od czerwca br. łatwiej wsiadają do pociągów na zmodernizowanych przystankach i stacjach Męcikał, Żabno koło Chojnic, Lubnia, Dziemiany Kaszubskie, Kalisz Kaszubski i Brusy.

Do nowych peronów są wygodne dojścia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przygotowano ścieżki naprowadzające w nawierzchniach peronów dla osób niewidomych i niedowidzących.

Nowy peron na przystanku Lipuska Huta, fot. Krzysztof Piotrowski, mat. PKP PLK

Perony są wyższe, co ułatwia wsiadanie do pociągów. Zamontowano wiaty, ławki i poręcze do odpoczynku na stojąco oraz czytelne oznakowanie z gablotami na rozkłady jazdy pociągów i informacje dla pasażerów. Jest energooszczędne oświetlenie oraz stojaki dla osób dojeżdżających rowerami. Na stacji Brusy zabudowano nowy układ torowy z 3 rozjazdami, które umożliwiają pociągom sprawną zmianę toru.

Łączny koszt prac wynosi 25 mln zł netto ze środków „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.