Kolejne pływające ogrody w Poznaniu

Na Dużym Stawie w parku Wilsona pojawiły się pływające ogrody. Wyspa wyposażona została w kosz lęgowy dla ptactwa wodnego. To już kolejna taka inicjatywa w Poznaniu. Wcześniej podobne instalacje zamontowano na Warcie (na Wildzie) oraz Cybinie (w sąsiedztwie Bramy Poznania).

Ogrody pływające to lekka konstrukcja wysp wodnych. Instalacje tego typu pomagają wprowadzać zieleń do centrum miast, zwiększać ich bioróżnorodność oraz oczyszczać wodę i powietrze. Pływające ogrody stwarzają warunki do powstania unikalnych ekosystemów. Na ich szatę roślinną składają się głównie gatunki rodzime. Dodatkowo ogród ewoluuje i rozwija się poprzez nowe nasiona nanoszone przez wiatr i ptactwo.

- Dzięki ogrodom pływającym ptaki wodne mogą bezpiecznie zakładać swoje gniazda, a z brzegu nie dostaną się do nich drapieżniki, w tym bliskie nam czworonogi, psy czy koty - mówi prof. dr hab. Piotr Tryjanowski,dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ekolog, wielki miłośnik ptaków.

Po rzekach - Warcie i Cybinie - ogrody pływające zostały w sobotę zacumowane do dna Dużego Stawu w parku Wilsona. Na samej wyspie powstała budka lęgowa dla ptactwa wodnego. Instalację dzięki środkom Rady Osiedla św. Łazarz wykonała Fundacja OnWater.pl przy współpracy z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP. W akcji uczestniczyli zainteresowani poznaniacy.

Bliskość zieleni wpływa pozytywnie na samopoczucie, a przede wszystkim poprawia jakość życia mieszkańców. Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania już od kilku lat poszukuje skutecznych mechanizmów przystosowania się miasta do zmian klimatu, realizując międzynarodowy projekt CONNECTING Nature. Działania skupiają się na tworzeniu, razem z mieszkańcami, modelowego systemu mikrozieleni w Poznaniu, wykorzystując rozwiązania oparte na przyrodzie, czyli tzw. Nature- based Solutions.