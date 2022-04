Kolejne sześć dworców w Dolinie Popradu zmieni oblicze

Klasyczne z nowoczesnymi wnętrzami i całkowicie nowe, z górskim charakterem, a do tego przyjazne podróżnym i środowisku – takie będą, już w przyszłym roku, kolejne dworce w Dolinie Popradu. Prace budowlane ruszają na kolejnych sześciu z nich.

Szczególnym miejscem jest Dolina Popradu, gdzie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych zostanie zmodernizowanych aż 12 dworców kolejowych.

Na pierwszych trzech dworcach prace już trwają, a teraz dołącza do nich sześć kolejnych obiektów. Przekazano place budowy na dworcach w Miliku, Młodowie, Piwnicznej, Starym Sączu oraz Żegiestowie i Żegiestowie-Zdrój.

Zmodernizowane budynki dworców mają stać się przyszłymi wizytówkami.

Inwestycje są realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wszystkie wpłyną pozytywnie na wygląd dworców, ich funkcjonalność oraz bezpośrednie otoczenie. Częściowo są to przebudowy historycznych obiektów, a w dwóch lokalizacjach powstaną całkowicie nowe dworce!

– Dotrzymujemy słowa danego Polakom w kampanii wyborczej. Realizujemy inwestycje, które mieszkańcy widzą obok swoich domów, z których mogą korzystać każdego dnia. Cieszę się, że w Polsce przybywa komfortowych, bezpiecznych, ekologicznych i przyjaznych podróżnym dworców. Szczególnym miejscem, pod tym względem, jest Dolina Popradu, gdzie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych zostanie zmodernizowanych aż 12 dworców kolejowych. Na pierwszych trzech prace już trwają, a teraz dołącza do nich sześć kolejnych obiektów – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Rozpoczęcie przebudowy dworców w Miliku, Młodowie, Piwnicznej, Starym Sączu oraz Żegiestowie i Żegiestowie-Zdroju to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy Doliny Popradu zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowane budynki wszystkich tych dworców staną się wizytówkami wspomnianych miejscowości, ważnymi centrami społeczności lokalnych i ułatwią pasażerom podróżowanie koleją po powiecie nowosądeckim. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Przebudowa i budowa 12 dworców w Dolinie Popradu to unikatowy projekt. Dzięki prowadzonym przez nas inwestycjom staną się one nie tylko wizytówkami miejscowości położonych w Dolinie Popradu, ale również obiektami komfortowymi dla podróżnych. Prace budowlane rozpoczęły się już na dziewięciu dworcach, niebawem dołączą do nich ostanie trzy obiekty – podkreśla Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

– Modernizacja polskiej kolei i zwiększenie jej udziału zarówno w przewozach pasażerskich, jak i towarowych to część Europejskiego Zielonego Ładu. Kolej ma olbrzymi potencjał proekologiczny dlatego Fundusze Europejskie już od ponad 20 lat wspierają szeroko zakrojoną modernizację głównych szlaków kolejowych przebiegających przez Polskę. Lada moment zakończy się, wsparta w 81% z budżetu Unii Europejskiej, kompleksowa modernizacja kolei w Krakowie a kontynuowane będzie unowocześnienie linii dojazdowych do stolicy Małopolski oraz wsparcie przebudowy dworców w regionie. Teraz przyszedł czas na dworce w Dolinie Popradu. Dzięki unijnemu wsparciu dworcom Milik, Młodów, Stary Sącz, Żegiestów, Żegiestów-Zdrój, Piwniczna udało się zapewnić budżet pozwalający, nie tylko na ich odnowienie ale także na ich kompleksową modernizację. To jeden z elementów unijnej strategii, której zamysłem jest aby kolej w państwach Unii Europejskiej stała się środkiem transportu pierwszego wyboru – mówi Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

– Małopolska od wielu lat stawia na transport kolejowy. Inwestujemy w pociągi i zaplecze techniczne, by tworzyć nowoczesną infrastrukturę, która ułatwia mieszkańcom codziennie funkcjonowanie i zachęca turystów odwiedzających region do poznawania jego najdalszych zakątków. Modernizacja kolejnych dworców w Dolinie Popradu: w Miliku, Młodowie, Piwnicznej, Starym Sączu oraz Żegiestowie i Żegiestowie-Zdroju przełoży się na podniesienie poziomu życia Małopolan także w kontekście ekologii – dzięki tego rodzaju inwestycjom osoby podróżujące po regionie chętniej rezygnują z transportu samochodowego i wybierają przyjazną środowisku kolej – mówi Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

Klasyka z nutką nowoczesności

Dworzec Żegiestów-Zdrój, wybudowany w 1876 roku, to najciekawszy pod względem architektonicznym obiekt tego typu w Dolinie Popradu. W ramach przebudowy historyczna bryła dworca pozostanie niezmieniona, ale metamorfozę przejdą wnętrze budynku i jego otoczenie. Wyższa część będzie pomalowana na jasny kolor, natomiast w niższej parterowej konserwacji zostanie poddana drewniana okładzina elewacyjna, a także wiata posiadającą ciekawą kolumnadę i ażurową balustradę. Nowością będzie jej częściowe przeszklenie, dzięki czemu zwiększy się przestrzeń obsługi podróżnych wewnątrz budynku. Pod pozostałą częścią wiaty znajdzie się poczekalnia letnia. Dworzec zyska również nową iluminację nocną podkreślająca bryłę budynku i przestrzeń wejściową od strony peronów.

Strefa obsługi podróżnych połączy w sobie nowoczesność z historią. Wnętrze będzie utrzymane w szarościach i bieli, która jest pożądana w nowoczesnej architekturze. Poczekalnię doświetli duże przeszklenie od strony peronów. Nieco ciepła i historycznego charakteru wnętrzu dodadzą, wyeksponowane, ciemnobrązowe belki stropowe. Wnętrze zostanie wyposażone w ławki, gabloty, zegar oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W pobliżu poczekalni znajdą się również toalety, a pozostałą przestrzeni dworca zajmą pomieszczenia techniczne.

Zmieni się również najbliższe otoczenie dworca. Od strony drogi wojewódzkiej została zaprojektowana ścieżka prowadząca do specjalnej klatki schodowej wraz z windą, dzięki której dostaniemy się na poziom, gdzie znajduje się dworzec. W jego sąsiedztwie przewidziano również nowe chodniki, elementy małej architektury, w tym wiatę rowerową. Uporządkowana zostanie również zieleń.

Prawie jak dwie połówki pomarańczy

Kolejnymi historycznymi dworcami, na których rozpoczęły się prace budowlane, są dworce w Żegiestowie i Piwniczej. Budynki te są bardzo podobne do siebie, choć dworzec w Piwnicznej jest nieco większy. Pierwszy z nich zbudowano w 1908 roku, a drugi w 1928. Renowację przejdzie elewacja każdego z budynków wraz ze znajdującymi się na nich detalami architektonicznymi, w postaci pilastrów, gzymsów czy ozdobnych wątków ceglanych. Obydwie elewacje zostaną pomalowane na jasny kolor, z którym będzie doskonale współgrać dachówka w kolorze naturalnej cegły. Na wzór historycznej planowane jest odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej.

Na parterze każdego z dworców zaprojektowano poczekalnie utrzymane w odcieniach bieli i szarości. Podróżni znajdą w nich ławki, gabloty oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W ich sąsiedztwie zlokalizowano toalety, a pozostałe pomieszczenia zostaną przeznaczone na potrzeby spółek kolejowych.

Metamorfozę przejdą otoczenia dworców kolejowych. Oprócz uporządkowania zieleni, nowych chodników i elementów małej architektury, w ich sąsiedztwie zaplanowano stojaki i wiaty rowerowe. Szczególnie interesująco rozwiązano tę kwestię w Piwnicznej, gdzie po zachodniej stronie dworca, na terenach zielonych, zlokalizowano dwie wiaty rowerowe z miejscami do odpoczynku i znajdującym się między nimi placem zabaw.

Nowoczesne i z charakterem!

Wśród dworców, na których rozpoczęły się prace budowlane, są także obiekty budowane od podstaw. Są to niewielkie dworce w Miliku i Młodowie - minimalistyczne w bryle, łączą w sobie styl nowoczesny z architekturą górską. Ich cechą charakterystyczną są wielkopowierzchniowe przeszklenia w elewacji, w miejscach, gdzie wewnątrz budynku zaprojektowano poczekalnię. W Miliku elewacja będzie częściowo wykończona wyglądającą niczym drewno bazaltową okładziną, natomiast w Młodowie cegłą. W obydwóch bryłach zadbano o przestrzenie do oczekiwania na zewnątrz, w postaci specjalnych wiat (Milik) oraz dzięki wysunięciu dachu poza obrys podstawy budynku (Młodów). Dworce będą posiadały również delikatną iluminację nocną.

Przestrzeń wewnątrz zaprojektowano równie nowocześnie. Poczekalnie będą utrzymane w bielach i szarościach. We wnętrzach celowo wyeksponowano krokwie w suficie, co nada im ciepła, a poza tym jest nawiązaniem do górskiego charakteru dworców. Aranżacje uzupełniono ławkami, gablotami oraz elektronicznymi tablicami przyjazdów i odjazdów pociągów. W sąsiedztwie poczekalni zlokalizowano toalety i pomieszczenia techniczne.

Zaniedbany teren w otoczeniu dworców zostanie zaaranżowany całkowicie na nowo. W Młodowie przy dworcu pojawią się nowe chodniki, stojaki rowerowe i trzy miejsca postojowe, a na terenie należącym do stacji po drugiej stronie ulicy wiata rowerowa z miejscami do odpoczynku. W Miliku przestrzeń w sąsiedztwie dworca będzie zaaranżowana podobnie, z tym że znajdą się tam dwie wiaty rowerowe. Przy obydwóch budynkach zostanie również uporządkowana zieleń oraz zamontowane ławki, kosze i oświetlenie.

Stary dworzec (od)nowa

Ostatnim z sześciu obiektów przekazanych wykonawcy robót jest dworzec w Starym Sączu. Zostanie on kompletnie przebudowany. Choć zasadniczo wielkość dworca nie ulegnie zmianie to zmieni się jego wygląd zewnętrzny i wnętrze. Bryła dworca będzie bardziej geometryczna, z dominantą w postaci wieży zegarowej położonej w centralnej części budynku. „Lekkości” dworcowi nadadzą wielkopowierzchniowe przeszklenia umożliwiające dostęp światła dziennego. Reszta elewacji będzie wykończona okładziną drewnianą, bazaltową i jasnoszarym tynkiem.

We wnętrzu budynku zaprojektowano przestrzeń obsługi podróżnych, lokale na wynajem oraz pomieszczenia przewidziane dla samorządu. Poczekalnia zajmie powierzchnię około 65 m kw. Będzie ona urządzona w stylu nowoczesnym, utrzymana w odcieniach szarości z dużymi przeszkleniami w strefach wejściowych. W jej wnętrzu podróżni znajdą wykonane ze stali nierdzewnej ławki, gabloty na rozkłady jazdy pociągów oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Tuż obok poczekalni zlokalizowano toalety oraz niewielki lokal komercyjny.

Metamorfozę przejdzie bezpośrednio otoczenie dworca, które zyska całkowicie nową aranżację. Po północnej stronie budynku powstanie wiata rowerowa wraz z miejscami do odpoczynku oraz uporządkowane zostaną tereny zielone. Natomiast po południowej stojaki rowerowe i niewielki parking samochodowy. Całość aranżacji uzupełnią inne elementy małej architektury takie jak ławki, kosze i oświetlenie.

Przyjazne, eko i bezpieczne!

Dworce, których właśnie rozpoczęto przebudowę, zyskają nie tylko na wyglądzie. Staną się one również przyjazne osobom z niepełnosprawnościami oraz środowisku, a także bezpieczne. Będą one pozbawione barier architektonicznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i wyposażone w szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastową kolorystykę wnętrz oraz plany dotykowe dworców. Podczas inwestycji zaplanowano wdrożenie w obiektach wielu rozwiązań przyjaznych środowisku, w tym m. in. oświetlenia w technologii LED, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, centrali wentylacyjnych z odzyskiem ciepła oraz systemów BMS (Building Management System). Te ostatnie sterują urządzeniami i instalacjami w budynku, zapewniając optymalne zużycie wody, energii, elektrycznej i cieplnej. Dworce w Dolinie Popradu zostaną również wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i monitoringu.

Planowany termin zakończenia inwestycji polegających na przebudowie i budowie dworców w Żegiestowie, Żegiestowie-Zdroju, Piwnicznej, Miliku, Młodowie oraz Starym Sączu to początek 2023 roku. Koszt inwestycji to odpowiednio 5,27 mln zł, 5,69 mln zł, 6,53 mln zł, 4,74 mln zł, 4,77 mln zł i 6,76 mln zł. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe, a za projekt i wykonanie przebudów odpowiada SKB S.A.