W sumie 15 zabytkowych obiektów w Poznaniu dostanie wsparcie na prace budowlane, restauratorskie i konserwatorskie.

Pieniądze trafią m.in. do obiektów na Jeżycach, Łazarzu i Starym Mieście.

Kolejne zabytki w Poznaniu wypięknieją dzięki dotacjom konserwatorskim. Jak informuje Poznan.pl, w tym roku pieniądze z budżetu Miasta wesprą m.in. remonty kamienic na Jeżycach, Łazarzu czy Starym Mieście.

W tym roku 15 obiektów z Poznania otrzyma środki pieniężne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Wśród nich dużą grupę stanowią historyczne budynki na terenie osiedla Stare Miasto. Wsparcie trafiło także do obiektów należących do secesyjnego zespołu kamienic wzniesionych po 1905 r. w rejonie obecnych ulic: Roosevelta, Krasińskiego oraz Zacisze. Dotacje trafią także do budynków sakralnych w Poznaniu i zostaną przeznaczone na prace przy dwóch obiektach na terenie Łazarza. W sumie odnowione zostanie 15 obiektów na terenie Poznania.

Wszystkie budynki są wpisane do rejestru zabytków i znajdują się na terenie Poznania, nie są jednak własnością Miasta.

Od 2018 roku Miasto przeznaczyło na dotacje konserwatorskie blisko 16 mln zł.