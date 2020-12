Kolejne zielone osiedle powstaje we Wrocławiu

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku, oświetlenie LED w częściach wspólnych i lokale wyposażone w inteligentną automatykę budynkową - w to wszystko zostanie wyposażona powstająca we Wrocławiu, Kameralna Olszówka.

REKLAMA

Kameralna Olszówka w dzielnicy Krzyki-Partynice stanie przy skrzyżowaniu ulic Skarbowców i Szarugi. Będzie to 3-piętrowy budynek wielorodzinny z dziedzińcem i garażem podziemnym, gdzie znajdzie się 55 mieszkań o powierzchni od 40 do 80 mkw. Mieszkania na parterze będą miały ogródki i rolety zewnętrzne, a położone wyżej – loggie i balkony z przeszklonymi balustradami. Budowa rozpocznie się na początku 2021 roku, a planowany termin zakończenia prac to trzeci kwartał 2022. Na zewnątrz zaplanowano dodatkowe miejsca parkingowe i zielone patio.

Kameralna Olszówka powstanie pomiędzy trzema parkami: Południowym, Grabiszyńskim i planowanym parkiem Krzyckim. Kolejnym popularnym miejscem rekreacji w pobliżu jest Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice. Dodatkowym walorem lokalizacji jest malowniczy potok Olszówka Krzycka, od którego nazwę wzięła inwestycja.

W projekcie Kameralnej Olszówki są ekologiczne i nowoczesne rozwiązania. Standardem Grupy Robyg jest Smart House marki Keemple w cenie każdego mieszkania. To inteligentny system do zarządzania multimediami, monitoringiem i oświetleniem, dzięki któremu można m.in. zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, a tym samym wspomagać środowisko i jednocześnie obniżyć rachunki za prąd nawet o 30%.

Na dachu budynku zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, dające ekologiczną energię do oświetlania części wspólnych. To także sposób na niższe rachunki za prąd. Podobnie jak energooszczędne oświetlenie LED wewnątrz budynku.