Kolejne zielone torowisko w Warszawie. Jest ich już ponad 30 km!

Warszawa ma już łącznie 33 km zielonych torów tramwajowych. Kolejne zielone torowisko powstało na ul. Chałubińskiego, a w przygotowaniu są kolejne.

Za kilka dni zielonym dywanem o długości 1,5 km zostaną pokryte tory na Woli na ulicy Obozowej.

Nowo zbudowane trasy tramwajowe w Warszawie tramwajowe w będą miały jeszcze więcej nowych zielonych rozwiązań. Przy nowych torach będą posadzone wysokie, wyrośnięte drzewa.

Tramwajarze właśnie oddali do użytku zielone torowisko na ul. Chałubińskiego. To prawie kilometr torów pokrytych rozchodnikiem między dworcem Warszawa Centralna a Koszykową. Jeszcze kilka dni, a skończy się zazielenianie kolejnego odcinka torów. Zielonym dywanem o długości 1,5 km zostaną pokryte tory na Woli na ulicy Obozowej.

Co to są zielone tory tramwajowe?

Klasyczna konstrukcja torów tramwajowych zakłada wypełnienie przestrzeni między szynami tłuczniem albo betonem. W miejscu tych materiałów można umieścić ziemię, a na niej zasadzić rośliny.

W stolicy początkowo sadzono trawę, ale od 2017 roku zastąpił ją rozchodnik. Jest to roślina, która początkowo eksperymentalnie została posadzona na ul. Obozowej, a teraz dzięki temu, że nie potrzebuje podlewania trafia na wszystkie ulice. To szczególnie ważne przy ocieplającym się klimacie i braku wody w Polsce.

Ile jest zielonych torów w Warszawie?

Łącznie w stolicy są już 33 km zielonych torów. W trakcie modernizacji torowisk klasyczne tory z tłuczniem zastępowane są zielonymi. W przyszłym roku, kiedy tramwaje ruszą po nowo budowanych trasach do Wilanowa, na Gagarina, na Stegny i wzdłuż Kasprzaka długość zielonych torów wzrośnie już do 47 km. Wszystkie nowo budowane trasy od razu są projektowane z zielonymi torowiskami.

Zielone torowiska znajdą się też na kolejnych trasach tramwajowych, których budowa jest zaplanowana na 2024 i 2025 rok. To linia wzdłuż ul. Rakowieckiej i wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 do stacji Warszawa Zachodnia. To także trasy, których budowa jest w przygotowaniu na kolejne lata – na Gocław, wzdłuż Modlińskiej, na zieloną Białołękę. Zielone torowiska znajdą się też na modernizowanych trasach – między innymi na Marszałkowskiej, na al. Waszyngtona, Jana Pawła II i ul. Stawki.

Zielone inwestycje tramwajowe

Nowo zbudowane trasy tramwajowe w Warszawie tramwajowe w będą miały jeszcze więcej nowych zielonych rozwiązań. Przy nowych torach będą posadzone wysokie, wyrośnięte drzewa. Na trasie do Wilanowa nawet w węższych miejscach, gdzie nie można byłoby myśleć o drzewach, pojawią się specjalnie formowane egzemplarze. Oprócz tego przewidziano posadzenie zwykłych drzew.

Drzewa pojawią się także na części peronów, pasażerowie będą mogli czekać na tramwaj w ich cieniu. Łącznie w ramach budowy tej trasy zostanie posadzonych nawet 1000 nowych drzew.

Tramwajarze pracują nad kolejnymi zielonymi inwestycjami. Jedną z nich jest powstająca zajezdnia Annopol, która w dużym stopniu będzie korzystała z odnawialnych źródeł energii. Zajezdnia będzie też odzyskiwała wodę deszczową i będzie obsadzona zielenią.