Kolejne zielone wiaty pojawią się w Warszawie

Zielone dachy z rozchodnika pojawią się w tym roku na wiatach 40 przystanków autobusowych w Warszawie. Zainstalowane zostaną w nich również szyby z oznaczeniami ostrzegającymi ptaki przed kolizją.

REKLAMA

Na 34 przystankach w stolicy pojawią się zielone dachy z rozchodnika. W mieście pojawi się również 6 zupełnie nowych zielonych wiat.

Szyby nowych wiat będą oznakowane gęstą siatką kropek naniesionych metodą sitodruku, ostrzegającą ptaki przed zderzeniem.

Stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na dostawę i montaż 34 zielonych dachów wiat przystankowych oraz wymianę 165 szyb z oznaczeniami ostrzegającymi lecące ptaki przed kolizją, informuje UM Warszawa. Wiaty, w ramach projektów z budżetu obywatelskiego 2023, zazielenią się na Targówku i Ursynowie. Równocześnie poszukiwany jest również dostawca zupełnie nowych sześciu wiat – także pokrytych rozchodnikiem i oznaczeniami.

Wiata z zielonym dachem i szybą z sitodrukiem na pętli Metro Wilanowska, fot. ZTM Warszawa

Na Targówku, Ursynowie i Bemowie

Metamorfozę przejdzie 26 wiat na Targówku – w ramach projektu z budżetu obywatelskiego 2023 „Zielone przystanki autobusowe na Targówku”. Rozchodnik na dachu oraz „kropkowane” szyby pojawią się na przystankach: Bohuszewiczówny 01 i 02, CH Targówek 01 i 03, Chodecka 01 i 02, DKS Targówek 01 i 02, Handlowa 01, Lusińska 01, Łojewska 01, Malborska 01 i 02, Metro Trocka 01, 03 i 06, Młodzieńcza 01, 02, 03 i 04, Przy Grodzisku 01 i 02, Rembielińska 01 i 02 oraz Szpital Bródnowski 03 i 04.

Na Ursynowie zostanie zrealizowany projekt „Łąki na przystankach”. Dachy zazielenią się na ośmiu przystankach: Metro Imielin 01 i 02, Metro Natolin 01, 02, 03 i 04, Lanciego 01 oraz Polinezyjska 03. Jednocześnie, podobnie jak na Targówku, gładkie przezroczyste szyby zostaną zastąpione oznakowanymi w taki sposób, aby były lepiej widoczne dla ptaków.

Sześć zupełnie nowych wiat ZTM ustawi na Bemowie – na przystankach: Os. Leśne 01 i 02 oraz Fort Bema 01 i 02 oraz w Rembertowie, na przystankach Rembertów-Akademia 01 i Rembertów Ratusz 01. Będą to tzw. wiaty seryjne, standardowo wyposażone w ławki i gabloty informacyjne, z rozchodnikiem na dachu i przyjaznymi ptakom szybami.

Oczyszcza powietrze i chłodzi

Rozchodnik jest rośliną, która staje się coraz popularniejsza w Warszawie, zarówno na dachach wiat przystankowych, jak i torowiskach tramwajowych. Doskonale sprawdza się w miejskich warunkach i dobrze znosi niekorzystne warunki klimatyczne. Jest bezobsługowy – nie wymaga podlewania i nawożenia, długo wygląda świeżo i estetycznie.

Jednocześnie roślina ma korzystny wpływ na jakość powietrza – rozchodnik z dachu jednej wiaty ogranicza jego zapylenie w jej rejonie o ok. 15-20 proc. i pochłania rocznie 7,3 kg dwutlenku węgla. W upalne dni obniża temperaturę pod wiatą o 3-5 stopni Celsjusza. W czasie deszczu magazynuje nawet 150 litrów wody, co przyczynia się do retencji wody opadowej. Dzięki długiemu okresowi kwitnienia sprzyja także owadom.

Bezpieczne dla ptaków

Szyby nowych wiat będą oznakowane gęstą siatką kropek naniesionych metodą sitodruku. Takie oznaczenia ostrzegają ptaki przed zderzeniem z często niewidoczną dla nich przezroczystą, standardową szybą wiaty.

Firma, która zwycięży w postępowaniu przetargowym na zielone dachy będzie miała pięć miesięcy od dnia podpisania umowy na modernizację. Kolejne sześć wiat ma się pojawić na przystankach w ciągu ośmiu miesięcy. Po zakończeniu prac liczba zielonych przystanków autobusowych w Warszawie zwiększy się do 77.