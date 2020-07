Kolejny biurowiec projektu Archicom wzbogacił krajobraz Wrocławia

Biurowiec City 2 we Wrocławiu uzyskał pozwolenie na jego użytkowanie. Aktualnie trwają tam prace aranżacyjne. Za projekt odpowiada autorskie biuro projektowe SRDK Archicom Studio Śródka. Generalnym wykonawcą jest Archicom Realizacja Inwestycji.

Po sukcesie pierwszego etapu City One również budynek City 2 jest już gotowy na przyjęcie pierwszych najemców. Obiekt obejmuje niemal 12 tys. mkw. nowoczesnej i elastycznej powierzchni biurowo-usługowej. Znajduje się w doskonale skomunikowanym miejscu, przy pl. Wróblewskiego. Biurowiec posiada najnowszej generacji precertyfikat LEED GOLD v.4.

W City2 użytkownicy znajdą dużo otwartych, funkcjonalnych przestrzeni o szerokim wachlarzu rozwiązań aranżacyjnych. Najemcy zyskają komfort pracy oraz realne oszczędności wynikające z zastosowanych nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii.

Oryginalną, reprezentacyjną oprawę bramy wejściowej do kompleksu stanowić będzie wysoka na 6 kondygnacji szklana przegroda, która połączy oba budynki oraz domknie kompozycyjnie pierzeję kwartału zabudowy od strony Pl. Wróblewskiego. Rozpoczęta właśnie realizacja ostatniego etapu inwestycji, jakim jest konstrukcja obłożonego szkłem łącznika, poprawi komfort użytkowania wewnętrznego patio zlokalizowanego pomiędzy budynkami. Będzie to zielone zaplecze do wypoczynku i miejsce spotkań pracowników biur oraz mieszkańców pobliskich kamienic.

W 7-kondygnacyjnym budynku najemcy mają do dyspozycji 144 miejsc w parkingu podziemnym i na poziomie parteru. Centralna lokalizacja gwarantuje przyjazne rozwiązania dla entuzjastów jednośladów. Dostęp do licznych ścieżek rowerowych, jak również wyposażenie biurowca w dedykowane rowerzystom funkcje, takie jak szatnie, natryski czy rowerownie wspiera korzystanie z ekologicznej formy transportu.

Kompleks City Forum to łącznie 24 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni w centrum Wrocławia. Oferta obejmuje zarówno lokale biurowe, jak i handlowo-usługowe. Wśród najemców znaleźli się już m.in. Epam Systems, Ten Square Games, NOTUS Finanse, Connect Lunch Bar oraz Orange. Za projekt odpowiada autorskie biuro projektowe SRDK Archicom Studio Śródka. Generalnym wykonawcą jest Archicom Realizacja Inwestycji. Za komercjalizację obiektu odpowiada firma doradcza CBRE.