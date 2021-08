Kolejny biurowiec Skanska w sercu biznesowej Woli. Oto Studio szkicu Arrow Architects i Grupy 5 Architekci

Pomiędzy stacjami metra Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ w Warszawie Skanska wybuduje kompleks biurowy Studio. Autorami projektu są duńska pracownia Arrow Architects oraz polska Grupa 5 Architekci.

Studio to kompleks dwóch budynków biurowych, oferujących łącznie ok. 43 000 mkw. GLA powierzchni najmu.

Pierwsza faza inwestycji ma 17 600 mkw. GLA powierzchni najmu, czternaście kondygnacji naziemnych i trzy podziemne.

Ukończenie budowy zaplanowano na trzeci kwartał 2023 roku.

Studio, bo tak nazywa się kompleks biurowy, którego budowa rusza przy ulicy Prostej, dostarczy łącznie ok. 43 000 mkw. GLA powierzchni najmu. To kolejny projekt szwedzkiego dewelopera w centrum biznesowym Warszawy. W Studiu przewidziano 286 miejsc parkingowych oraz 285 miejsc dla rowerów. Tak, jak we wszystkich budynkach Skanska, dla rowerzystów przygotowano rozbudowaną infrastrukturę ułatwiającą komfortowy dojazd do pracy. W sąsiedztwie kompleksu znajduje się sieć zrewitalizowanych ścieżek rowerowych, stacje roweru miejskiego, jak również liczne przystanki autobusowe i tramwajowe. Odległość od stacji metra Rondo Daszyńskiego oraz stacji Rondo ONZ to zaledwie kilka minut pieszo.

– Wyniki przeprowadzonych przez nas badań, a także rozmowy z potencjalnymi najemcami pokazują, że biura wciąż pełnią dla firm ważną rolę. Jesteśmy o tym przekonani i dlatego uruchamiamy kolejny projekt na warszawskiej Woli – mówi Mariusz Krzak, wiceprezes ds. operacyjnych w Polsce i w Czechach w spółce biurowej Skanska. – Studio zaoferuje najwyższej jakości powierzchnie biurowe, ale przede wszystkim będzie to bezpieczne miejsce pracy, co potwierdzi certyfikacja WELL Health-Safety Rating. To szczególnie ważne w kontekście ciągle trwającej pandemii i powrotu pracowników do biur – dodaje Mariusz Krzak.

Z myślą o mieszkańcach

Studio zmieni wizerunek kolejnego kwartału warszawskiej Woli. W ramach inwestycji powstanie ogólnodostępna przestrzeń miejska z całoroczną roślinnością i mała architekturą. Plac zapewni długo oczekiwanie połączenie pomiędzy ulicami Prostą i Łucką oraz Fabryką Norblina. Ten nowy fragment miasta dzięki szerokiemu wachlarzowi usług będzie nie tylko miejscem pracy, ale również relaksu.

Skandynawska architektura

Autorami projektu Studia są duńska pracownia Arrow Architects oraz polska Grupa 5 Architekci. Jednym z wyróżników Studia będzie tzw. ludzka skala przyziemia, podkreślona elementami konstrukcji wyrzeźbionych w formie powtarzalnych liter X.

Studio będzie ubiegać się o najważniejsze certyfikaty przyznawane powierzchniom biurowym: LEED Platinum, WELL, Obiekt bez barier oraz WELL Health-Safety Rating. Ten ostatni jest przyznawany powierzchniom biurowym o najwyższych parametrach bezpieczeństwa, zmniejszających ryzyko przenoszenia chorób, a także umożliwiających tworzenie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. W kompleksie zostanie zainstalowany system Connected by Skanska, ułatwiający najemcom codzienne funkcjonowanie.