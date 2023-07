Kolejny budynek łódzkiej Fuzji z pozwoleniem na użytkowanie

Ostatni budynek mieszkalny w południowej części łódzkiej Fuzji otrzymał już pozwolenie na użytkowanie.

REKLAMA

Fuzja F, ostatni budynek mieszkalny w południowej części kompleksu Fuzja w Łodzi otrzymał pozwolenie na użytkowanie.

W Fuzji F znalazło się 156 mieszkań o zróżnicowanych metrażach.

Do dyspozycji mieszkańców jest również zielone patio, które sprzyja nawiązywaniu relacji sąsiedzkich i wspólnemu spędzaniu czasu.

Fuzja to flagowa inwestycja Echo Investment prowadzona w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera.

Za projektem kompleksu stoi Medusa Group.

Fuzja F w południowej części 8-hektarowego kompleksu przy ul. Milionowej właśnie otrzymała pozwolenie na użytkowanie. Powierzchnia całkowita inwestycji wynosi blisko 17.000 mkw., z czego powierzchnia użytkowa mieszkań zajmuje niecałe 8.800 mkw.

Na 7 kondygnacjach znajduje się 156 mieszkań o zróżnicowanych metrażach w układach od kawalerek do przestrzeni z czterema pokojami. Najmniejsze studio liczy 32 mkw. powierzchni, a największy apartament blisko 100 mkw. Do wszystkich mieszkań przynależą balkony, loggie, ogródki bądź tarasy.

W Fuzji F znalazło się także 80 komórek lokatorskich i 29 boksów, a dla wygody mieszkańców na parterze zaplanowano rowerownię i trzy wózkownie. W garażu podziemnym znajduje się parking na 146 miejsc postojowych, w tym 61 stanowisk z możliwością instalacji indywidualnej ładowarki elektrycznej. Na parterze budynku zostały zaplanowane 4 lokale usługowe.

Do dyspozycji mieszkańców jest również zielone patio, które sprzyja nawiązywaniu relacji sąsiedzkich i wspólnemu spędzaniu czasu. Znajdują się tu stanowiska na stojaki rowerowe, a także otoczone zielenią drewniane siedziska, leżanki i podesty.

Cieszymy się, że nasz projekt spotkał się z tak dużym zaufaniem i zainteresowaniem, a kolejni właściciele mieszkań w Fuzji już mogą zacząć urządzać się w swoim wymarzonym M. Całkowity poziom sprzedaży w naszej inwestycji wynosi obecnie 80%, co oznacza 682 sprzedane mieszkania. Te liczby potwierdzają tylko, że stworzyliśmy wyjątkowe miejsce, które spełnia oczekiwania dzisiejszych klientów oraz najwyższe standardy jakości – mówi Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży w Echo Investment.

Fuzja to flagowa inwestycja Echo Investment prowadzona w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera. fot. mat. prasowe

W Fuzji jeszcze w tym roku otwarte zostaną pierwsze koncepty gastronomiczne: Bakery, Deseo, Zdrowa Krowa, Sakana Sushi czy Chinkalnia, a w biurowcu od strony ulicy Milionowej działa już placówka prywatnej sieci przedszkoli i żłobków Luppo Puppo. Ta oferta oraz zagospodarowane tereny zielone w kompleksie stanowią dodatkową wartość dla społeczności mieszkańców Fuzji. Po raz trzeci organizujemy także letnie atrakcje pod hasłem „Fuzja z latem”, podczas których zarówno mieszkańcy inwestycji jak i łodzianie mogą oglądać hity filmowe w ramach kina letniego, skorzystać z ćwiczeń jogi na trawie czy wziąć udział w potańcówkach międzypokoleniowych w zabytkowej Kotłowni – zapowiada Dawid Wrona.

Prace w Fuzji wciąż trwają

Nadal trwają prace budowlane od strony ulicy Tymienieckiego, czyli w północnej części kompleksu. Rewitalizację przechodzą tu dwa historyczne budynki, które zyskają funkcję mieszkaniową. Jeden z obiektów zostanie całkowicie odrestaurowany, a w jego wnętrzach powstanie 171 klasycznych loftów. W drugim zrewitalizowane zostaną zewnętrzne historyczne mury, w otoczeniu których pojawi się nowy budynek oferujący 160 mieszkań loftowych.

Fuzja to flagowa inwestycja Echo Investment prowadzona w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera. Wielofunkcyjny projekt powstaje na obszarze 8 ha w otoczeniu historycznej zabudowy, która zyskuje nowe funkcje. Inwestycja po wielu latach od upadku zakładów Uniontex powraca do Łodzi jako pełnoprawna część miasta z ofertą kulturalną, rozrywkową, gastronomiczną, usługowo – handlową, a także budynkami mieszkalnymi, nowoczesną powierzchnią biurową, miejskim placem (Ogrody Anny) i otwartymi, zielonymi terenami wspólnymi. Łącznie na terenie inwestycji w centrum miasta Echo Investment odda do użytku 22 budynki, z czego 15 to obiekty historyczne.