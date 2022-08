Kolejny budynek w ramach Fuzji gotowy. Echo odmienia dawne zakłady w Łodzi

Echo Investment oddało właśnie do użytkowania trzeci z czterech budynków w wielofunkcyjnym kompleksie Fuzja w Łodzi, gdzie trwa prowadzona przez spółkę rewitalizacja 8-hektarowego pofabrycznego terenu.

W pierwszym etapie inwestycji na terenie Fuzji zostały wybudowane dwie nieruchomości.

Drugi etap, który otrzymał właśnie pozwolenie na użytkowanie oferuje 237 mieszkań.

Budynek zaprojektowany został na kształt podkowy, dzięki czemu wyodrębnione zostało tu patio z roślinnością i miejscami do wypoczynku.

Nieruchomość wyróżnia elewacja, która utrzymana została w ciemniejszych barwach.

Za projekt odpowiada pracownia Medusa Group.

Realizowany przez Echo Investment kompleks mieszkalny w wielofunkcyjnej Fuzji wpisuje się w potrzeby dzisiejszych nabywców lokali. Znajduje się w sercu miasta, a jednocześnie w oddali od ulicznego ruchu samochodów. Atutem mieszkania w Fuzji jest niezwykły pofabryczny klimat tego miejsca, który tworzy historyczna zabudowa oraz perełka całego kompleksu, czyli przepiękna secesyjna elektrownia. Całości dopełniają Ogrody Anny z licznymi miejscami do odpoczynku i relaksu oraz kreatywnym placem zabaw dla najmłodszych. W przyszłym roku pojawią się tu też restauracje, kawiarnie oraz lokale usługowe.

Fuzja jest projektem kompletnym, zaprojektowanym z myślą o ludziach i dla ludzi - podkreśla Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży mieszkań w Echo Investment.

Ludzie chcą mieszkać w centrum miasta, ale w miejscu ustronnym, z dala od ruchliwych ulic. Liczy się dla nich bliskość usług, możliwość skorzystania z oferty gastronomicznej, zieleń oraz zorganizowane miejsca do relaksu i rodzinnych zabaw. Dodatkowo w Fuzji mamy jeszcze jedną niezwykle ważną wartość dodaną – otoczenie historycznej pofabrycznej zabudowy, bowiem powstające tu mieszkania są częścią całego kompleksu, który powstaje na terenie dawnych zakładów Karola Scheiblera. To wszystko powoduje, że nie tylko klienci indywidualni, ale też inwestorzy chętnie dokonują zakupu mieszkań w Fuzji właśnie z myślą o najmie, który jest bezpiecznym sposobem na długoterminową lokatę kapitału – dodaje Wrona.

Fuzja to flagowa inwestycja Echo Investment zaprojektowana przez Medusa Group prowadzona w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera. Multifunkcyjny projekt powstaje na obszarze 8 ha w otoczeniu historycznej zabudowy, która zyska nowe funkcje. Inwestycja po wielu latach od upadku zakładów Uniontex powraca do Łodzi jako pełnoprawna część miasta z ofertą kulturalną, rozrywkową, gastronomiczną, usługowo – handlową, a także budynkami mieszkalnymi, nowoczesną powierzchnią biurową, miejskim placem (Ogrody Anny) i otwartymi, zielonymi terenami wspólnymi. Łącznie na 8 ha zlokalizowane będą 22 budynki, z czego 15 to obiekty historyczne.

Trzeci etap inwestycji, który obejmuje 156 mieszkań zgodnie z planem będzie gotowy w pierwszym półroczu 2023 roku.