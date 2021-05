Kolejny dworzec niebawem zmieni swoje oblicze

Nowoczesny parterowy budynek z ekologicznymi rozwiązaniami – taki będzie przyszły dworzec w Kornelinie koło Sochaczewa. Obiekt, który powstanie w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego, ma być gotowy do końca tego roku.

REKLAMA

Wykonawca robót budowlanych w pierwszej kolejności przystąpi do wymiany części gruntu i wykonania nasypu, tak aby przyszły dworzec znajdował się na wysokości peronu. Następnie rozpocznie się budowa nowego, większego obiektu. Po zakończeniu inwestycji podróżni będą mogli korzystać z komfortowej, ogrzewanej i klimatyzowanej przeszklonej poczekalni. W budynku pojawią się także pomieszczenie z przeznaczeniem na kasę biletową oraz toalety. Na ścianach zamontowane zostaną tablice elektroniczne informujące o przyjazdach i odjazdach pociągów.

Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na dworcu pojawią się ścieżki prowadzące i mapy dotykowe dla osób niewidomych i niedowidzących. Do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się dostosowane będą też toalety. Na zewnątrz zamontowane zostaną pochylnie, które ułatwią komunikację z poziomu parkingu na peron oraz do budynku dworca.

– Realizowany obecnie program inwestycyjny na kolei obejmuje swoim zasięgiem nie tylko duże miasta i aglomeracje, ale także mniejsze miejscowości. Dzięki tym działaniom stopniowo zmniejsza się poziom wykluczenia komunikacyjnego w Polsce. Jednym z przykładów takich inwestycji jest właśnie budowa Innowacyjnego Dworca Systemowego w Kornelinie w województwie mazowieckim. Powstający obiekt z pewnością będzie dobrze służył pasażerom i mieszkańcom tej miejscowości – mówi Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych.

– Budowa nowoczesnego dworca systemowego w miejsce przystanku w Kornelinie to kolejny krok w kierunku tworzenia kolei bezpiecznej, punktualnej i przewidywalnej. Konsekwentnie walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym na Mazowszu. Działania te możliwe są dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel wiceminister infrastruktury.

– Wsparcie inwestycji z funduszy unijnych i środków krajowych sprawia, że transport kolejowy w Polsce dynamicznie się rozwija. Pojawia się coraz więcej dworców przyjaznych dla podróżnych. Kornelin koło Sochaczewa to kolejny przykład dobrze zainwestowanych pieniędzy. Nowy dworzec powstanie jeszcze w tym roku i będzie dobrze służył mieszkańcom i podróżnym – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

– Innowacyjne Dworce Systemowe realizowane przez PKP S.A. to nowoczesne powtarzalne budynki, przyjazne podróżnym i wyposażone w szereg ekologicznych rozwiązań obniżających koszty utrzymania tych obiektów z troską o środowisko. Na dworcu w Kornelinie, którego budowa właśnie się rozpoczyna, zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna do pozyskiwania energii słonecznej oraz energooszczędne oświetlenie. Jednak główną zmianą, dostrzegalną w przypadku tego obiektu, będzie większy komfort podróżnych, który zapewnią m.in. udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności czy nowoczesny system informacji pasażerskiej. Kornelin koło Sochaczewa to kolejna inwestycja PKP S.A. realizowana w tej formule na terenie województwa mazowieckiego – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.