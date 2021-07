Kolejny dworzec otwarty dla podróżnych

Zakończyła się kompleksowa przebudowa dworca kolejowego w Jabłoni Kościelnej. Podróżni mogą już korzystać z odnowionego, bardziej komfortowego i nowoczesnego obiektu.

Niewielki dworzec w Jabłoni Kościelnej jest dwunastym zmodernizowanym obiektem udostępnionym w tym roku przez PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dzięki inwestycji ten niewielki budynek zmienił swoje oblicze. Renowację przeszła elewacja, na której odtworzono detale architektoniczne. Pozwoliło to na przywrócenie historycznego wyglądu dworca. Wymienione zostały wszystkie instalacje wewnątrz obiektu, a także pokrycie dachowe oraz stolarka okienna i drzwiowa.

Zmiany widoczne są również wewnątrz budynku. Do dyspozycji pasażerów oddano wygodną klimatyzowaną poczekalnię oraz znajdujące się w jej sąsiedztwie toalety, które przystosowano również dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dla tej grupy podróżnych zlikwidowano także bariery architektoniczne w budynku oraz wprowadzono szereg innych usprawnień, m.in. ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących oraz dotykową mapę dworca.

Metamorfozę przeszło otoczenie obiektu. Rozebrano dobudówkę dworca i drewniany budynek gospodarczy. W ich miejscu zaaranżowano dwa miejsca parkingowe, w tym jedno dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności oraz wiatę rowerową. Pomieści ona dziesięć jednośladów. Ponadto uporządkowano zieleń, zamontowano również nowe ławki i kosze. Zaprojektowano także przestrzeń pod montaż biletomatów i maszyn z przekąskami.

– Otwarcie zmodernizowanego dworca w Jabłoni Kościelnej to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnej mniejszej miejscowości w województwie podlaskim zyskują dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją na strategicznej trasie Rail Baltica. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Dworzec w Jabłoni Kościelnej to jeden z kilkunastu obiektów objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 na linii kolejowej Warszawa-Białystok, stanowiącej część strategicznego dla naszego regionu szlaku Rail Baltica. Realizowane zadania znacząco przyczynią się do zwiększenia komfortu obsługi pasażerów – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Fundusze europejskie wspierają inwestycje również w mniejszych miejscowościach, czego doskonałym przykładem jest modernizacja dworca w Jabłoni Kościelnej. Obiekt, oddany dziś do użytku podróżnym, jest komfortowy, nowoczesny i dostosowany do potrzeb wszystkich pasażerów, w tym osób z niepełnosprawnościami – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.