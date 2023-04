Kolejny etap budowy pieszo-rowerowej przeprawy przez Wisłę. To będzie jeden z największych takich mostów na świecie!

Zamontowana została pierwsza część mostu pieszo-rowerowego na Wiśle od strony Pragi. Będzie to jeden z najdłuższych mostów pieszo-rowerowych na świecie.

Zamontowana została pierwsza część mostu pieszo-rowerowego na Wiśle od strony Pragi, informuje UM Warszawa. W kolejnym etapie budowy początkowe segmenty konstrukcji zostały właśnie umieszczone na filarach. W przyszłym roku z przeprawy łączącej Śródmieście z Pragą będą mogli skorzystać mieszkańcy i turyści. Most „zbliży” do siebie dzielnice na obu brzegach rzeki i zwiększy funkcjonalność ul. Okrzei na Pradze-Północ.

Most pieszo-rowerowy przez Wisłę będzie liczył ponad 400 metrów – będzie to jedna z największych przepraw pieszo-rowerowych w Polsce. Ten most budujemy bardzo szybko i jeżeli to tempo zostanie utrzymane, to już w 2024 r. oddamy go do użytku – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.